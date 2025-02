Neymar ghi bàn đầu tiên giúp Santos thắng trận

Phút 14 trên sân Estadio Urbano Caldeira, Neymar kiếm về quả phạt đền sau khi bị đối thủ phạm lỗi trong vùng cấm. Chính anh cũng được trao nhiệm vụ dứt điểm và thực hiện thành công. Đây là bàn đầu tiên của chân sút này cho Santos kể từ khi gia nhập vào đầu tháng này.

Đến phút 70, Neymar tiếp tục tỏa sáng với pha kiến tạo cho Guilherme nâng tỷ số lên 3-1 cho Santos. Sự chênh lệch sức mạnh giữa hai đội được thể hiện rõ. Santos thi đấu thoải mái sau những bàn thắng dẫn trước, trong khi Agua Santa không tạo ra những pha hãm thành đủ áp lực.

3-1 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Bàn còn lại của Santos do công của Thaciano.

Trong trận này, Neymar được xếp chơi ở vị trí hộ công trong đội hình 4-2-3-1 của HLV Pedro Caixinha. Neymar chơi 85 phút trước khi được rút ra nghỉ.

Cựu sao Barca được Sofascore chấm điểm cao nhất bên phía Santos (8.9 điểm). Neymar có 74 lần chạm bóng, chuyền chính xác 87%, tạo ra 5 cơ hội ghi bàn và 3 lần tạt bóng thành công.

Ngoài bàn thắng và kiến tạo, Neymar cũng khiến người hâm mộ trên sân Urbano Caldeira phấn khích với những pha đi bóng kỹ thuật và tự tin, làm gợi lại hình ảnh thời trẻ của chân sút này cách đây hơn một thập kỷ.

Chiến thắng trước Agua Santa giúp Santos vươn lên xếp thứ nhì ở bảng B với 12 điểm sau 10 trận, hơn đội xếp sau Guarani 1 điểm.

