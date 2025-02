Khi Neymar làm ‘vua’ tại Santos

Không chỉ là ngôi sao số 10, ngôi sao người Brazil còn là đội trưởng, thủ lĩnh phòng thay đồ và thậm chí có tiếng nói trong chiến lược chuyển nhượng cũng như điều kiện cơ sở vật chất của đội bóng.

Sau những năm tháng sóng gió tại PSG và Al-Hilal, Neymar trở về quê nhà với một vị thế hoàn toàn khác. Anh không chỉ là cầu thủ xuất sắc mà còn là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Với tất cả mọi thứ xoay quanh anh, "Peixe" (biệt danh của Santos) đang đặt hy vọng vào "Hoàng tử" (biệt danh Neymar) của họ để lấy lại ánh hào quang. Nhưng Neymar có thể biến quyền lực này thành những chiến thắng trên sân cỏ?

Neymar không đơn thuần là một bản hợp đồng bom tấn, anh trở thành bộ mặt của CLB ngay từ khi đặt chân trở lại Vila Belmiro. Mọi thứ tại Santos dường như vận hành theo ý muốn của anh.

Cựu sao Barca không chỉ là người đeo băng đội trưởng một cách tượng trưng mà thực sự là nhân tố quyết định trong phòng thay đồ. Trong trận thua 1-2 trước Corinthians tại Neo Química Arena, Neymar không ngần ngại lớn tiếng mắng hậu vệ Leonardo Godoy sau một pha phòng ngự thiếu chắc chắn, dẫn đến tình huống chạm tay trong vòng cấm của Joao Basso. Dù trọng tài và VAR bỏ qua lỗi này, Neymar vẫn thể hiện rõ quyền lực của mình.

Không chỉ dừng lại ở đó, anh còn có cuộc trao đổi căng thẳng với tiền đạo kỳ cựu Tiquinho Soares - người chơi thiếu kết nối với hàng công trong trận đấu. Cả hai che miệng để tránh bị đọc khẩu hình, nhưng rõ ràng Neymar đang thiết lập trật tự mới tại Santos.

Trong khi HLV Pedro Caixinha vẫn đang cố gắng tìm cách kết nối các cầu thủ, Neymar nhanh chóng trở thành người cầm trịch thực sự. Sự tinh quái của ngôi sao người Brazil thể hiện ngay cả ngoài sân cỏ. Thay vì để dư luận chỉ trích màn trình diễn của đội sau trận thua Corinthians, anh hướng sự chú ý sang trái bóng thi đấu, công khai chỉ trích chất lượng bóng và yêu cầu nhà sản xuất cải thiện. Nhờ đó, mọi tranh cãi về phong độ của đội bóng phần nào bị lu mờ.

Không chỉ có tiếng nói trong chiến thuật, Neymar còn trực tiếp tham gia vào công tác chuyển nhượng. Báo chí São Paulo tiết lộ rằng anh đích thân gọi điện cho Benjamín Rollheiser để thuyết phục cầu thủ gia nhập Santos thay vì Botafogo - đội đương kim vô địch Brasileirão và Copa Libertadores. Nhờ đó, Santos thành công chiêu mộ Rollheiser từ Benfica với mức giá 11 triệu euro.

Thậm chí, Neymar còn đưa ra yêu cầu thay đổi về hậu cần. Trước trận hòa 0-0 với Novorizontino, anh tỏ ra không hài lòng với điều kiện ăn ở của đội bóng tại trung tâm huấn luyện và ngay lập tức yêu cầu nâng cấp cơ sở vật chất. Ban lãnh đạo Santos, không có lựa chọn nào khác, đã phải làm theo ý anh.

Tuy Neymar đã khẳng định quyền lực của mình, điều quan trọng nhất vẫn là màn trình diễn trên sân. Và đó chính là điều mà các torcida santista (CĐV Santos) mong đợi nhất. Cho đến nay, Neymar chơi ba trận nhưng vẫn chưa thể giúp Santos giành chiến thắng (hai trận hòa, một trận thua), khiến cơ hội vào tứ kết Campeonato Paulista ngày càng xa vời.

Dù vậy, trận đấu với Corinthians cho thấy những dấu hiệu lạc quan. Neymar bắt đầu tìm lại cảm giác bóng, thể hiện những pha đi bóng đầy kỹ thuật, suýt chút nữa có bàn thắng đầu tiên và dần lấy lại phong độ sau thời gian dài chấn thương.

Trước mắt, Neymar có ba trận đấu quan trọng mà chính anh gọi là "ba trận chung kết" - gặp Agua Santa, Noroeste và Inter de Limeira. Nếu giành trọn vẹn 9 điểm, Santos vẫn có cơ hội đi tiếp.

Sự trở lại của Neymar tại Santos không chỉ đơn thuần là một cuộc tái ngộ, mà còn là một nhiệm vụ đầy tham vọng: giúp đội bóng lấy lại vị thế sau nỗi thất vọng rớt hạng xuống Brasileirão Serie B năm 2024. Dù quyền lực của anh là không thể chối cãi, nếu không thể chuyển hóa thành những chiến thắng, sức ảnh hưởng của Neymar có thể sớm trở thành gánh nặng cho CLB.

Cựu sao Barca từng tuyên bố: "Nếu tôi có cơ hội chuộc lỗi, tôi muốn giúp đỡ những người kém may mắn hơn". Nhưng liệu lời hứa đó có đủ để làm lu mờ những chỉ trích, hay Santos sẽ chỉ là một điểm dừng ngắn ngủi trong sự nghiệp của Neymar? Bây giờ, cả Santos và người hâm mộ đều đặt kỳ vọng vào số 10 của họ. Liệu "Hoàng tử" có thể thực sự thay đổi vận mệnh của đội bóng, hay anh sẽ phải đối mặt với một chương mới đầy thất vọng trong sự nghiệp?

