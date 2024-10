Neymar bật khóc trước ngày trở lại thi đấu

“Tôi từng cảm thấy một cơn đau rất lớn", Neymar chia sẻ trên NR Sports hôm 20/10. "Ngay khoảnh khắc đó, tôi biết rằng tình hình rất nghiêm trọng. Điều tôi mong muốn nhất trong cuộc sống là được chơi bóng. Tôi đã khổ sở mỗi ngày khi không có mặt trên sân. Đó là điều làm tôi đau lòng nhất. Tôi tập trung vào những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, gia đình và bạn bè, cùng với bóng đá. Mỗi khi gặp chấn thương, tôi đều phải đứng dậy. Tôi sẽ không trở lại một cách nửa vời".

Neymar dính chấn thương dây chằng chéo hồi tháng 10/2023 và buộc phải nghỉ thi đấu đến hết mùa 2023/24. Kể từ khi chuyển đến Al Hilal từ PSG với mức phí cao kỷ lục (90 triệu euro), Neymar mới chỉ có 5 lần ra sân. Hợp đồng của anh kéo dài đến mùa hè năm 2025. Trong hợp đồng có điều khoản tùy chọn gia hạn thêm 1 năm.

Hôm 19/10, HLV Jorge Jesus xác nhận Neymar sắp trở lại thi đấu. "Neymar sẽ đi cùng đội đến trận đấu với Al Ain. Hôm nay cậu ấy hoàn thành một năm điều trị chấn thương và đã hoàn toàn bình phục", HLV này cho biết.

Trước đó, Globo đưa tin Neymar được đội ngũ y tế ở Al Hilal "bật đèn xanh" cho việc trở lại thi đấu. Tiền đạo sinh năm 1992 có thể ra sân ở màn so tài quan trọng với Al Ain, thuộc AFC Champions League Elite vào ngày 21/10.

Như vậy, Al Hilal có thể tung ra sân một đội hình với 9 ngoại binh (trên tổng số 11 cầu thủ) ở đẳng cấp hàng đầu châu Âu như thủ môn Yassine Bounou, trung vệ Kalidou Koulibaly, hậu vệ cánh Cancelo, tiền vệ Sergej Milinkovi-Savic, Ruben Neves, tiền đạo Malcom, Leonardo, Neymar và Aleksandar Mitrovic.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.