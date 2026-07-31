Newcastle đứng trước nguy cơ tan đàn xẻ nghé

Newcastle đang đối mặt với nguy cơ biến động lực lượng nghiêm trọng sau khi HLV Eddie Howe bất ngờ chia tay sân St James' Park.

Nhiều ngôi sao có thể theo chân HLV Howe chia tay Newcastle.

Theo The Sun, sự ra đi của HLV Howe có thể mở ra giai đoạn đầy bất ổn đối với Newcastle. Trước đó, đội bóng Premier League trải qua một mùa hè đầy khó khăn khi lần lượt chia tay hai trụ cột Anthony Gordon và Sandro Tonali.

Theo The Telegraph, nguyên nhân khiến HLV Howe quyết định rời đi xuất phát từ việc ban lãnh đạo sẵn sàng bán các trụ cột nếu nhận được lời đề nghị phù hợp. Sau Tonali và Gordon, chiến lược gia người Anh tin rằng Newcastle cũng sẽ thanh lý đội trưởng Bruno Guimaraes. Đây được cho là "giọt nước tràn ly" khiến ông quyết định chia tay CLB.

Hiện Guimaraes nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Arsenal. "Pháo thủ" được cho là sẵn sàng gửi lời đề nghị trị giá khoảng 70 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ người Brazil. Cá nhân Guimaraes cũng hào hứng trước viễn cảnh gia nhập một đội bóng có thể đua vô địch mùa sau.

Không chỉ Guimaraes, tương lai của Joelinton cũng bị đặt dấu hỏi lớn. Tiền vệ 29 tuổi có mối quan hệ rất thân thiết với Howe. Dù còn hợp đồng đến năm 2028, Joelinton vẫn được xem là cái tên có thể cân nhắc tìm bến đỗ mới.

Bên cạnh đó, hai hậu vệ cánh Tino Livramento và Lewis Hall cũng lọt vào tầm ngắm của MU, Arsenal và Man City. Đây là những nhân tố chủ chốt của "Chích chòe" ở mùa vừa qua và sở hữu tiềm năng phát triển lớn.

Newcastle đang đối mặt với nguy cơ rơi vào tình trạng hỗn loạn và bị các đối thủ tại Premier League "xâu xé" lực lượng trước thềm mùa giải mới.

Highlights Arsenal 1-0 Newcastle Đêm 25/4, Arsenal có chiến thắng quan trọng trước Newcastle để duy trì cuộc đua vô địch đầy căng thẳng với Manchester City sau vòng 34 Premier League.