Newcastle bỏ số tiền kỷ lục mua tiền đạo thay Isak

Newcastle chính thức chiêu mộ tiền đạo người Đức, Nick Woltemade từ Stuttgart trong một thương vụ kỷ lục của CLB và động thái này cho thấy Newcastle đã hết kiên nhẫn với Alexander Isak.

Woltemade được kỳ vọng sẽ thay thế Isak.

Dù chi tiết tài chính không được công bố, truyền thông Anh tiết lộ giá trị vào khoảng 69 triệu bảng. Con số này phá kỷ lục cũ mà Newcastle từng lập với Alexander Isak - bản hợp đồng trị giá 63 triệu bảng cách đây ba năm.

Woltemade trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Werder Bremen, ra mắt Bundesliga năm 2020 ở tuổi 17, trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử CLB thi đấu tại hạng cao nhất nước Đức. Anh chuyển tới Stuttgart năm ngoái và ghi 17 bàn sau 33 trận trên mọi đấu trường.

Trong bối cảnh Isak vắng mặt do đang thúc đẩy việc gia nhập Liverpool, Woltemade được kỳ vọng nhanh chóng thích nghi và tạo dấu ấn. Tuy nhiên, anh chưa kịp đăng ký thi đấu để ra mắt trong trận Newcastle làm khách Leeds United.

HLV Eddie Howe cho biết rất hài lòng khi thương vụ được hoàn tất nhanh chóng, nhấn mạnh Woltemade phù hợp với mẫu cầu thủ tấn công mà đội bóng tìm kiếm. Ông Howe nhận xét cầu thủ 23 tuổi sở hữu kỹ thuật tốt, từng chứng minh năng lực ở một giải đấu hàng đầu châu Âu, đồng thời vẫn còn trẻ để tiếp tục phát triển tại Newcastle.

Woltemade, cao 1,98 mét, đã 2 lần khoác áo đội tuyển Đức và vừa được triệu tập cho vòng loại World Cup 2026 gặp Slovakia và Bắc Ireland vào tháng 9. Anh thừa nhận việc rời Đức là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, nhưng khẳng định có cảm giác như ở gia đình khi đặt chân tới Newcastle.

Tiền đạo này cho biết sau khi trò chuyện với HLV trưởng, anh cảm thấy đây là nơi phù hợp để phát huy hết khả năng. Woltemade khẳng định ngay từ lần liên hệ đầu tiên, bản thân đã nhận thấy CLB có kế hoạch lớn dành cho mình.