New Zealand 0-1 Bỉ

Đội tuyển Bỉ buộc phải đánh bại New Zealand ở lượt cuối bảng G World Cup 2026 để tự quyết tấm vé vào vòng 32 đội sau chuỗi phong độ gây thất vọng từ đầu giải.

Bỉ buộc phải đánh bại New Zealand nếu muốn tự quyết tấm vé đi tiếp vào vòng 32 đội World Cup 2026.

10h sáng 27/6, đội tuyển Bỉ bước vào lượt trận cuối cùng bảng G gặp New Zealand với áp lực buộc phải thắng để chắc suất đi tiếp vào vòng 32 đội. Sau hai trận hòa nhạt nhẽo với Ai Cập và Iran, "Quỷ đỏ" hiện chỉ đứng thứ ba tại bảng đấu của mình.

Một kết quả hòa có thể giúp đại diện châu Âu đi tiếp tùy thuộc vào cặp đấu còn lại, nhưng thất bại gần như đồng nghĩa với việc bị loại ngay từ vòng bảng.

Vấn đề lớn nhất của Rudi Garcia hiện tại là hiệu suất hàng công khi các cầu thủ Bỉ vẫn chưa ghi được bàn thắng nào tại giải đấu năm nay. Tuy nhiên, sự trở lại của ngôi sao Jeremy Doku sau khi giải quyết việc gia đình được kỳ vọng sẽ mang lại đột biến bên hành lang cánh.

Cùng với Kevin De Bruyne và Youri Tielemans, "Quỷ đỏ" vẫn sở hữu bộ khung đủ mạnh để áp đặt thế trận lên đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Về mặt lực lượng, Arthur Theate dự kiến sẽ thay thế Nathan Ngoy bị treo giò ở hàng phòng ngự.

Phía bên kia chiến tuyến, New Zealand cũng đang ở thế chân tường khi mới giành được một điểm sau hai trận. Đại diện châu Đại Dương bộc lộ lỗ hổng lớn ở hàng thủ với 5 bàn thua và chưa có trận nào giữ sạch lưới trong vòng một năm qua.

Hy vọng duy nhất của Darren Bazeley đặt vào tiền đạo kỳ cựu Chris Wood, người đang nỗ lực gia tăng thành tích 45 bàn thắng quốc tế để giúp "All Whites" lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup.

Trước một đối thủ có hàng thủ yếu kém như New Zealand, mục tiêu của De Bruyne và các đồng đội không gì khác ngoài một chiến thắng cách biệt để tự ghi tên mình vào vòng 32 đội.

Highlights Bỉ 0-0 Iran Trận hòa thất vọng trước Iran tại lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026 sáng 22/6 đẩy Bỉ vào thế buộc phải thắng tại lượt đấu cuối nếu muốn giành vé đi tiếp.