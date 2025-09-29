Neville nổi giận với cách dùng người của Amorim

Cựu danh thủ MU, Gary Neville, lo ngại về tình hình hiện tại của MU sau thất bại 1-3 trước Brentford ở vòng 6 Premier League hôm 27/9.

Amorim bị Neville chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Trong buổi phân tích trên đài Sky Sports, Neville cho biết: "Mount lại kết thúc trận đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái trong 5 phút cuối trận gặp Brentford. Tình cảnh này thực sự rất tệ. Tôi nói cách đây vài tuần rằng điều đó không thể xảy ra lần nữa".

Cựu hậu vệ MU đặt dấu hỏi về cách dùng người của Amorim khi bố trí một tiền vệ tấn công như Mount chơi như hậu vệ. “Bạn không thể để Mount đá ở cánh như vậy, điều đó không thể chấp nhận. Tôi không thể ngồi xem Mount làm nhiệm vụ của một hậu vệ. Ngay cả khi cậu ấy thi đấu đúng vị trí sở trường, đôi lúc tôi còn thấy khó chấp nhận, chứ đừng nói là đưa ra biên để phòng ngự. Hoàn toàn lố bịch", Neville kết luận.

Mount được HLV Amorim tung vào sân thay Luke Shaw ở phút 81 trận gặp Brentford. Trong khoảng 10 phút góp mặt, tiền vệ này không tạo ra dấu ấn đáng kể nào.

Neville chia sẻ thêm về vấn đề tại MU: “Xem cách các cầu thủ thi đấu, nét mặt rồi ngôn ngữ cơ thể, tôi cảm thấy nhiều người không còn tin vào hệ thống nữa. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận điều đó rõ rệt".

Theo Neville, nếu tình hình không cải thiện ở các trận sắp tới, Amorim hoàn toàn có thể đối diện nguy cơ bị sa thải.

