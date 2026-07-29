Nếu không là Vương Anh Tú và 14 Casper, ca sĩ nào xứng đáng bị loại?

Là chủ đề thảo luận của đông đảo người xem trên các nền tảng mạng xã hội. Họ chỉ ra những cái tên xứng đáng ra về hơn Vương Anh Tú, 14 Casper sau công diễn một.

Quyền quyết định ai ở lại, ai ra đi ở Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai hoàn toàn nằm trong tay của hơn 300 khán giả tại trường quay. Mỗi nút bấm chọn của họ hoàn toàn phụ thuộc vào khoảnh khắc ngay sau màn trình diễn từ phía dàn anh tài kết thúc. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những “vị giám khảo” quyền lực đó sẽ khiến vài nam nghệ sĩ rời bỏ cuộc chơi.

Và sau vòng công diễn 1, Vương Anh Tú, 14 Casper chính là hai anh tài đầu tiên phải ngậm ngùi nói lời chia tay ký túc xá của chương trình lẫn 31 người còn lại.

Những tranh cãi thổi bùng, phần đông khán giả tiếc nuối cho bộ đôi và thể hiện bức xúc với kết quả này. Sau tận hai ngày, những chủ đề liên quan đến sự rời đi của hai anh tài vẫn chiếm lĩnh các nền tảng mạng xã hội.

Câu hỏi đặt ra rằng: “Nếu không phải Vương Anh Tú, 14 Casper, ai xứng đáng bị loại?”.

Neko Lê bị gọi tên đầu tiên

Không ai khác, Neko Lê đang là cái tên gây tranh cãi nhiều nhất chương trình. Không chỉ yếu tố chuyên môn, những phát ngôn, hành xử của anh tài này vấp phải phản ứng mạnh từ phía công chúng những ngày qua.

Sau tập 4, tranh luận xoay quanh anh tài này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Một số câu nói của Neko Lê tại show này tiếp tục bị đem ra mổ xẻ, gây bàn tán trên mạng. Trong group fan, Neko Lê sau đó cũng bị đào lại nhiều phát ngôn với lời lẽ được cho là gay gắt, ngạo mạn. Đơn cử như “Hên cho tụi nó (cộng đồng fan underground - PV), giờ tôi làm nghệ sĩ mainstream rồi nên tém tém lại. Chứ 2023 thì combat từng người. Người toxic mình 90% đến từ fan underground…”.

Neko Lê và các thành viên của Nhà Điện ảnh tại vòng công diễn 1.

Những phát ngôn của Neko Lê được cho là tỷ lệ nghịch với chất lượng chuyên môn, âm nhạc của anh tài này sau hai vòng công diễn. Gần nhất, ở công diễn 1, với vai trò đội trưởng của Anh sẽ đến cùng cơn mưa, Neko Lê vẫn chưa thực sự ra tạo sự bứt phá cho tiết mục nhóm. Việc đặt để vai trò cho từng thành viên trong đội Tùng Mint, Phùng Minh Cương, Nguyễn Văn Chung chưa thực sự phù hợp khiến họ không có cơ hội tỏa sáng hoặc sự bứt phá cần thiết ở đêm thi quan trọng. Tiết mục ballad với tổng thể quá an toàn, từ cách dàn dựng sân khấu đến vũ đạo không để lại ấn tượng mạnh cho khán giả. Các thành viên trong đội yếu về giọng hát nhưng lại không đưa được sở trường của họ vào để có thể cứu vãn tiết mục.

Về phía Neko Lê, phần rap của anh là điểm mới ở màn trình diễn Anh sẽ đến cùng cơn mưa nhưng không đáp ứng kỳ vọng với lyric cũ kỹ. Kết quả sau đó không nằm ngoài dự đoán khi Nhà Điện ảnh thất bại trước nhà Vinh Quy Bái Tổ gồm Jun Phạm, Thanh Duy và Mew Amazing.

Rapper hiện tại là anh tài bị phản ứng nhiều nhất chương trình.

Ở vòng công diễn Hội ngộ trước đó, Neko Lê cũng là “phản diện” tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai khi tiết mục solo của anh nhận về hơn 3.300 lượt dislike, cao gấp đôi lượng “like”. Đáng nói, xuất thân là rapper nhưng cả hai verse rap của anh tài này ở hai vòng công diễn đều không đủ thuyết phục. Khả năng hát, vũ đạo của Neko Lê cũng lộ nhiều hạn chế dù anh từng góp mặt ở mùa một của Anh trai vượt ngàn chông gai.

Tính đến thời điểm hiện tại, Neko Lê là trường hợp đầu tiên và duy nhất của Anh trai vượt ngàn chông gai khi phải nhận hơn một triệu bài đăng từ dân mạng với nội dung đòi loại anh ra khỏi chương trình. Không chỉ vậy, số lượng lượt thả "phẫn nộ" nhắm vào anh tài này cũng áp đảo.

Sau Neko Lê, các thành viên trong đội của Nhà Điện ảnh cũng là các gương mặt không được đánh giá cao. Nguyễn Văn Chung, Phùng Minh Cương đều chưa thực sự bứt phá. Độ nhận diện của hai anh tài này đến hết vòng công diễn 1 là chưa rõ nét. Bất lợi về giọng hát khiến cả hai đều gặp khó khăn để có thể bắt nhịp với dàn nam nghệ sĩ khác, chưa nói đến sự cạnh tranh trước một loạt giọng ca thực lực khác.

An toàn sau cuộc đấu đầu tiên song nếu không có sự thể hiện tốt ở công diễn tiếp theo, Nguyễn Văn Chung, Phùng Minh Cương là những cái tên có thể đối diện mức độ rủi ro cao.

Bên cạnh đó, một số cái tên khác được dự đoán rời khỏi chương trình là Lê Xuân Tiền và Thuận Nguyễn. Trong đó, Thuận Nguyễn là thành viên của đội Nhà Mỹ Nam phải bước vào vòng nguy hiểm do điểm hỏa lực thấp. Bộ đôi kể trên có lợi thế về visual nhưng hạn chế về hát, vũ đạo, kỹ năng trình diễn trên sân khấu.

Duy Khánh, BB Trần cần thay đổi

Trong đội hình 5 thành viên mùa 1 quay lại, Jun Phạm và Thanh Duy đã cho thấy sự tiến bộ ở vòng công diễn 1. Nhờ sự góp sức của Mew Amazing, tiết mục remake Lý ngựa ô được dàn dựng chỉn chu, đầu tư về trang phục, vũ đạo lẫn màn võ thuật, múa lụa. Jun Phạm và Thanh Duy suy cho cùng vẫn là hai anh tài có đủ các tố chất của một “all rounder” tại chương trình khi hát, vũ đạo, trình diễn ổn định.

Hai gương mặt còn lại là Duy Khánh, BB Trần vẫn mờ nhạt. Dù đây là hai cái tên sở hữu lượng fan khá đông tại cuộc thi, điểm hỏa lực luôn ở mức cao, nhưng những gì họ thể hiện qua hai công diễn vẫn chưa thể thuyết phục đông đảo khán giả trung lập. Ở bảng đấu Bạch Mã, Buông tay với sự tham gia của thành viên BB Trần, Duy Khánh, Toki Thành Thỏ, Thuận Nguyễn, Lê Xuân Tiền là tiết mục gây thất vọng nhất.

Duy Khánh, Nguyễn Văn Chung và nhiều anh tài khác đối diện nguy cơ bị bỏ lại.

Ngoài một vài màn võ thuật của Lê Xuân Tiền, Thuận Nguyễn, tổng thể tiết mục khá rối rắm, thiếu mới mẻ về ý tưởng concept, giọng hát tiếp tục là điểm trừ lớn. Toki Thành Thỏ viết thêm phần X-Part để anh và Duy Khánh thể hiện, song cũng kém ấn tượng.

BB Trần trong vai trò đội trưởng cũng không cho thấy sự sáng tạo hay đổi mới tiết mục. So với dàn anh tài ở mùa hai, cả BB Trần lẫn Duy Khánh đang gặp thất thế do tư duy về âm nhạc, các kỹ năng khác liên quan đến trình diễn, vũ đạo cũng dừng lại ở mức trung bình.

Với đội hình các anh tài trong "niên khóa 2K6", những nam nghệ sĩ cũng đối diện nguy cơ bị bỏ lại có thể gọi tên Hoàng Rob, It’s Charles., Will... Dấu ấn để lại của dàn anh tài này sau hai vòng công diễn vẫn chưa đủ để thuyết phục khán giả. Trong khi nhiều người chơi khác của chương trình đã bộc lộ rõ ràng thế mạnh của họ ở một khía cạnh nào đó, có thể về giọng hát, khả năng dàn dựng sân khấu, concept hay trình diễn. Các chiến binh mạnh nhất của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai phải kể đến Hoàng Dũng, Đông Hùng, Hà An Huy, Hồ Đông Quan, Hoàng Tôn, Thanh Duy, Thơm, Thỏ...