Nét quyến rũ của 'Nữ hoàng nước mắt' Kim Ji Won

Vẻ ngoài đẹp, đa tài, Kim Ji Won không mất quá nhiều thời gian để trở nên nổi tiếng. Năm 2013, vai tiểu thư Rachel lạnh lùng, kiêu căng trong The Heirs đã đưa tên tuổi của nữ diễn viên vụt sáng. Liên tiếp sau đó, mỹ nhân góp mặt trong loạt dự án đình đám như Descentdant of The Sun; Fight For My Way; Arthdal Chronicles; Lovestruck in The City...