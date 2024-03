Kim Ji Won hôn Kim Soo Hyun, 'Nữ hoàng nước mắt' bùng nổ

Rating của "Queen of Tears" tăng vọt sau màn cưỡng hôn của Hae In (Kim Ji Won) với Hyun Woo (Kim Soo Hyun).

Theo Chosun, rating của tập 3 bộ phim Queen of Tears (tựa Việt: Nữ hoàng nước mắt) ghi nhận con số kỷ lục. Tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 9,6%, có thời điểm tăng vọt lên 11,3% (thống kê của Nielsen Korea). Đây là rating cao nhất của bộ phim tính từ thời điểm phát sóng.

Tập 3 Queen of Tears có nhiều cảnh phim thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong đó, màn cưỡng hôn của Hae In (Kim Ji Won) với Hyun Woo (Kim Soo Hyun) khiến người xem phấn khích.

Rating của tập 3 Queen of Tears đạt 9,6% trên toàn quốc. Ảnh: tvN.

Sau 3 tập, mối quan hệ của vợ chồng Hyun Woo - Hae In có nhiều chuyển biến. Cả hai cởi mở và nói chuyện nhiều hơn khi Hyun Woo cứu Hae In khỏi sự tấn công của lợn rừng. Hae In phát hiện nhiều tính tốt ở chồng và dần thay đổi thái độ. Sau khi nhận được kết quả từ bệnh viện về việc căn bệnh của cô không thể chữa khỏi, Hae In trở nên dễ xúc động. Cô cũng biết cách đồng cảm với những người xung quanh.

Tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai đang bị đe dọa khi xuất hiện thêm người thứ ba là bạn trai cũ của Hae In.

Queen of Tears được chấp bút bởi biên kịch Park Ji Eun, người từng thành công với loạt series ăn khách trước đó như Crash Landing on You hay The Productions. Cầm trịch dự án là bộ đôi đạo diễn: Jang Young Woo (Bulgasal: Immortal Souls) và Kim Hee Won (Little Women).

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của ngôi sao Kim Soo Hyun sau nhiều năm, kể từ dự án One Ordinary Day và Kim Ji Won, gần nhất là là My Liberation Notes.

Sau khi phim lên sóng những tập đầu, Kim Soo Hyun nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng nhân vật được tìm kiếm và có ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội Instagram tại Hàn Quốc, theo thống kê của Rankie Pie, được công bố vào tuần thứ hai của tháng 3. Trong đó, kết quả phân tích cho thấy, Kim Soo Hyun thu hút fan nữ với tỷ lệ 71%.

Khởi đầu thuận lợi nhờ kịch bản hấp dẫn, lôi cuốn song Queen of Tears vẫn còn những điểm trừ đáng tiếc. Ở tập 2, tác phẩm gây tranh luận về thái độ vui mừng của Hyun Woo khi đón nhận tin vợ bị bạo bệnh. Một bộ phận khán giả cho rằng dù căm ghét nhà vợ đến mấy, Hyun Woo cũng không nên đối xử với Hae In như vậy.