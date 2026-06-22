Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Lịch sử mỹ thuật Trung Hoa

Qua những hình ảnh minh họa 300 tuyệt tác sống động, cùng tên tuổi của 50 nghệ sĩ bậc thầy, cuốn sách mang tới một bức tranh toàn cảnh về di sản nghệ thuật và thẩm mỹ của Trung Hoa qua 5.000 năm lịch sử.

Xuất bản

Nét mực đen làm thay đổi lịch sử hội họa Trung Quốc

  • Thứ hai, 22/6/2026 18:05 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Từ những nét mực đen giản dị, Vương Duy đã mở ra dòng thủy mặc sơn thủy họa, đưa hội họa Trung Quốc rời xa sắc màu cầu kỳ để hướng đến ý cảnh, cảm xúc và sự hòa hợp giữa con người

Sơn thủy họa của Vương Duy không có núi cao thác lớn, sông sâu bãi xiết mà là non xanh nước lặng, làng chài trên mặt nước. Cũng giống như một người ngồi lặng lẽ trên bờ, nhìn núi xa nhàn nhạt, nước gần tĩnh lặng, không có phiền muộn, không có giận dữ, không có sầu bi, không có truy cầu, không có hân hoan.

Về bố cục xa phẳng trong sơn thủy họa của Vương Duy, chúng ta không thể nghĩ ra từ ngữ tuyệt diệu nào để diễn tả nó. Mô tả hay nhất có lẽ là những câu thơ của chính Vương Duy.

Ví như: “Bóng hôm rơi rớt bến đò, Lẻ loi ngọn khói thập thò xóm quê”1; “Trên hồ quay cổ lại, Mây trắng cuộn non xanh”2; “Thôn chân núi lẻ loi đợt khói, Nương ven trời trơ trọi lùm cây”3. Đọc thơ của ông, chúng ta dường như nhìn thấy một bức tranh mê hoặc lòng người. Nhìn tranh của ông, lại giống như đang thưởng thức một bài thơ có sức hấp dẫn vô hạn.

Tại sao Vương Duy có thể tạo ra những bức thủy mặc sơn thủy họa? Điều này có liên quan mật thiết đến niềm tin tôn giáo sâu sắc của ông.

Trước tiên hãy nhìn vào ảnh hưởng của Đạo giáo đối với ông.

Vương Duy nói rằng ông “Lúc trung niên rất mộ đạo”4. Đạo giáo tôn sùng tự nhiên, theo đuổi sự mộc mạc, phản đối sự xa hoa ngũ sắc lòe loẹt. Trang Tử nói: “Mộc mạc [là thứ] không gì trên đời có thể sánh được vẻ đẹp với nó”, “Cho nên, mộc mạc, là thứ không bị hỗn tạp”. Loại bỏ ngũ sắc và thay thế bằng mực là phù hợp với quan điểm mỹ học của Đạo giáo. Trương Ngạn Viễn nói: “Dùng mực mà có đủ ngũ sắc”, “Màu mực như kiêm đủ năm sắc thái”.

Vuong Duy anh 1

“Tuyết khê đồ” - Vương Duy, thời Đường. Ảnh: zhlzw

Vương Duy sử dụng đen trắng để thể hiện sơn thủy, thể hiện những bí ẩn sâu xa nhất của sơn thủy. Họ Vương nói: “Trong hội họa, thủy mặc là cảnh giới cao nhất. Bắt đầu từ bản chất của tự nhiên có thể làm nên công lao của tạo hóa”. Thủy mặc sơn thủy họa, “bút mực uyển lệ, khí vận cao thanh”, không đặt nặng năm sắc màu, nhưng đề cao chất trữ tình, đó chính là một loại hình sơn thủy họa cao cấp hơn, sâu sắc hơn, thâm thúy hơn thanh lục sơn thủy họa.

Thứ hai, hãy nhìn vào ảnh hưởng của Phật giáo đối với ông.

Phật giáo cho rằng trong mối quan hệ giữa vật chất và tâm trí, tâm trí đóng vai trò quyết định. Nếu tâm trí có thể thoát khỏi ảnh hưởng của sự vật khách quan, tâm trí thoát khỏi mọi hoàn cảnh thì tâm trí sẽ được tự do, không bị trói buộc bởi sự vật khách quan. Vì vậy, Vương Duy không hạn chế sử dụng hai màu đen và trắng để thể hiện thế giới rực rỡ đầy màu sắc trong các tác phẩm hội họa của mình.

Cuối cùng, hãy nhìn vào ảnh hưởng của Nho giáo đối với ông.

Nho giáo chủ trương âm dương, cho rằng vạn sự vạn vật trong trời đất đều sinh ra từ âm dương, mà “đen trắng” lại là hiện thân của âm dương. Dưới ảnh hưởng chung của Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo, Vương Duy đã sáng tạo ra thủy mặc sơn thủy họa. Việc sáng tạo ra thủy mặc sơn thủy họa là một sự kiện lớn trong lịch sử phát triển mỹ thuật Trung Quốc.

Thủy mặc sơn thủy họa và thanh lục sơn thủy họa tuy đều là sơn thủy họa nhưng phong cách rất khác nhau: thủy mặc sơn thủy họa đa phần là văn nhân họa, thanh lục sơn thủy họa chủ yếu là viện thể họa; thủy mặc sơn thủy họa thể hiện tâm tư tình cảm của các ẩn sĩ cao nhân, còn thanh lục sơn thủy họa thể hiện nhu cầu thẩm mỹ của hoàng gia cung đình; thủy mặc sơn thủy họa theo đuổi cảnh giới hoang vu lạnh lẽo cổ kính, trong khi thanh lục sơn thủy họa theo đuổi hình thức trang trí rực rỡ lộng lẫy.

Trong sự phát triển và biến đổi của sơn thủy họa, xét về thứ tự thì thanh lục sơn thủy họa có trước thủy mặc sơn thủy họa; xét về tác dụng thì thủy mặc sơn thủy họa rộng lớn hơn thanh lục sơn thủy họa.

-------------

1. Trích trong bài “Võng Xuyên nhàn cư tặng Bùi tú tài Địch”, bản dịch tham khảo trong Đường thi, Trần Trọng Kim, Nxb. Văn hóa thông tin, 1995.

2. Trích trong bài “Y hồ”, bản dịch tham khảo trong Đường thi quốc âm cổ bản, Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2017.

3. Trích trong bài “Điền viên lạc kỳ 5”, bản dịch tham khảo trong Vương Duy thi tuyển, sđd.

4. Trích trong bài “Chung Nam biệt nghiệp”.

Dương Kỳ

Omega Plus và NXB Dân Trí

Vương Duy Thủy mặc sơn thủy họa hội họa đen trắng

    Đọc tiếp

    Dung danh dong nghi le, tho cung voi me tin hinh anh

    Đừng đánh đồng nghi lễ, thờ cúng với mê tín

    4 giờ trước 14:52 22/6/2026

    0

    Văn khấn, thờ cúng vốn gắn với đời sống tinh thần của nhiều người Việt nhưng cũng là những lĩnh vực dễ bị thần bí hóa hoặc bị đánh đồng với mê tín cực đoan.

    SÁCH HAY

    Dai hoi Hoi Xuat ban Viet Nam lan thu V hinh anh

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tu sach 50 nam giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc hinh anh

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE hinh anh

    BOOK SPACE

    8 giờ trước 10:47 22/6/2026

    0

    Chia sẻ từ hai hiệu sách ngoại văn tại Hà Nội, một bộ phận độc giả đang đọc khác đi, chủ động và chọn lọc hơn, gắn bó với việc đọc như một phần của đời sống tinh thần.

    Nghe viet van hinh anh

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Song mot doi xung dang hinh anh

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vu tru tuan hoan hinh anh

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giai ma hooc-mon dopamine hinh anh

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vat lieu dinh hinh van minh nhan loai hinh anh

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Diem ky di da can ke hinh anh

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý