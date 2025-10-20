Nét đẹp của những bông hoa nơi đầu súng

|
Chiến tranh dù đã lùi xa, nhưng ký ức oai hùng của tuổi trẻ Việt Nam, đặc biệt là những người phụ nữ trong cuộc trường chinh cứu nước vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của bao thế hệ. Những bức ảnh quý giá được chắt lọc từ các sưu tập ảnh tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV sau đây cho thấy phần nào chân dung của người phụ nữ Việt Nam “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” - Những bông hoa nơi đầu súng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ảnh Tự vệ Nhà máy Điện cơ Hà Nội tập bắn, năm 1967. Tác giả: Mai Nam. Nguồn: TTLTQGIV / nhà báo Hồng Vĩnh.
|
Trong kháng chiến chống Mỹ, những người phụ nữ Việt Nam “ba đảm đang” đã có mặt trên khắp các mặt trận, từ tiền tuyến miền Nam, ra hậu phương miền Bắc đến tuyến lửa miền Trung. Họ không chỉ đảm đang trong gia đình, khuyến khích chồng con anh em đi chiến đấu; họ còn đảm đang trong sản xuất, trở thành trụ cột gia đình thay thế cho nam giới; họ cũng đảm đang phục vụ chiến đấu và trở thành chiến sĩ sẵn sàng chiến đấu. Ảnh Đón con sau giờ trực chiến ở Hải Dương, năm 1967. Tác giả: Mầu Hoàng Thiết. Nguồn: TTLTQGIV.
|
Lịch sử dân tộc đã ghi nhận hàng vạn tấm gương phụ nữ không chỉ chiến đấu anh hùng mà đã lao động cần cù, gian khó để vượt lên cảnh đói nghèo và lạc hậu, góp phần xây dựng đất nước ngày càng to đẹp và đàng hoàng hơn. Thế hệ các chị, các mẹ đã không ngại gian khổ, không tiếc máu xương, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh, cống hiến cho độc lập tự do của Tổ quốc. Những hi sinh thầm lặng nhưng cao cả đó xứng đáng được lưu danh muôn thuở. Ảnh Đi trực chiến - Nguyễn Thị Hiền, Tiểu đội trưởng dân quân thôn Yên Vực, Hàm Rồng, Thanh Hóa, năm 1966. Tác giả: Mai Nam. Nguồn: TTLTQGIV / nhà báo Hồng Vĩnh.
|
Ảnh Chia sẻ nỗi nhớ lúc bình minh, năm 1967. Tác giả: Mầu Hoàng Thiết. Nguồn: TTLTQGIV.
|
Qua chùm ảnh, người xem có thể cảm nhận rõ chân dung của những người phụ nữ Việt Nam đảm đang, trung hậu. Dù ở đâu, Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Khu bốn tuyến lửa hay tiền tuyến miền Nam; dù là cô giáo làng hay nữ công nhân dệt, là học sinh hay các chiến sĩ thanh niên xung phong, dân quân tự vệ, các o du kích… đều mang trong mình hình ảnh cao đẹp sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Ảnh Nữ dân quân tỉnh Hà Tĩnh bảo vệ bờ biển, năm 1967. Tác giả: Mai Nam. Nguồn: TTLTQGIV / nhà báo Hồng Vĩnh
|
Ảnh Nữ dân quân Đồ Sơn, Hải Phòng, năm 1966. Tác giả: Mai Nam. Nguồn: TTLTQGIV / nhà báo Hồng Vĩnh.
|
Ảnh Nữ tự vệ Thủ đô Hà Nội, năm 1966. Tác giả: Mai Nam. Nguồn: TTLTQGIV / nhà báo Hồng Vĩnh.
|
Ảnh Bên hoa súng (Hưng Yên, năm 1972). Tác giả: Mai Nam. Nguồn: TTLTQGIV / nhà báo Hồng Vĩnh.
