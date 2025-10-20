Nét đẹp của những bông hoa nơi đầu súng

Trong kháng chiến chống Mỹ, những người phụ nữ Việt Nam “ba đảm đang” đã có mặt trên khắp các mặt trận, từ tiền tuyến miền Nam, ra hậu phương miền Bắc đến tuyến lửa miền Trung. Họ không chỉ đảm đang trong gia đình, khuyến khích chồng con anh em đi chiến đấu; họ còn đảm đang trong sản xuất, trở thành trụ cột gia đình thay thế cho nam giới; họ cũng đảm đang phục vụ chiến đấu và trở thành chiến sĩ sẵn sàng chiến đấu. Ảnh Đón con sau giờ trực chiến ở Hải Dương, năm 1967. Tác giả: Mầu Hoàng Thiết. Nguồn: TTLTQGIV.