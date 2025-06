Nền tảng đa truyền thông hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp Việt

Sự kiện Made by Vietnam Day 2025 là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam quảng bá hình ảnh thương hiệu thông qua các nền tảng truyền hình, mạng xã hội, triển lãm...

Đại diện ban tổ chức và khách mời tại lễ ra mắt sự kiện Made by Vietnam Day 2025. Ảnh: BTC.

Trong bối cảnh doanh nghiệp trẻ phát triển mạnh tại Việt Nam, việc tạo dấu ấn và quảng bá hình ảnh thương hiệu là một trong những yếu tố quan trọng.

Sự kiện truyền cảm hứng và vinh danh “Made by Vietnam Day 2025 - Dấu ấn Thương hiệu Việt” được tổ chức nhằm truyền cảm hứng, vinh danh giá trị nỗ lực kiến tạo thương hiệu “Made by Việt Nam”, vươn mình và chiếm lĩnh thị trường. Sự kiện do Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) và Trung tâm Xúc tiến Thương mại & Đầu tư TP.HCM (ITPC) đồng tổ chức.

Sự kiện được phát triển từ chương trình truyền hình Made by Vietnam - Dấu ấn Thương hiệu Việt, đã phát sóng trong suốt 2 năm. Chương trình nhằm tôn vinh hành trình nỗ lực không ngừng, dấu ấn nổi bật của các thương hiệu Việt trên chặng đường phát triển, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế khu vực và quốc tế.

Từ chất liệu thực tế ấy, chuỗi sự kiện diễn ra với quy mô kết hợp hội thảo, triển lãm xúc tiến thương mại & đầu tư, cuộc thi “Kiến tạo Thương hiệu Việt - The Future Brand 2025” và đêm vinh danh diễn ra ngày 8/8.

Điểm mạnh của sự kiện là tận dụng nhiều nền tảng truyền thông, bao gồm phát sóng trên kênh truyền hình, nền tảng số của HTV, màn hình LED cỡ lớn tại các điểm tập trung đông người ở TP.HCM. Điều này giúp lan tỏa thông điệp và giá trị thương hiệu Việt, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khán giả và nhà đầu tư tiềm năng.

“Nguồn cảm hứng, mục đích và ý nghĩa sâu sắc của Made by Vietnam Day 2025 không chỉ là sự kiện vinh danh thương hiệu Việt, mà còn là sự kiện đa truyền thông, tạo thành không gian kết nối, lan tỏa cảm hứng, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trên hành trình hội nhập và phát triển bền vững, khẳng định tinh thần tự hào và giá trị thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế”, nhà báo Cao Anh Minh, Tổng giám đốc HTV chia sẻ.

Sự kiện còn thiết kế không gian triển lãm để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tìm kiếm cơ hội đầu tư. Bà Hồ Thị Quyên, Phó giám đốc ITPC, cho biết triển lãm được đặt tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, kết hợp màn hình DOOH 360 độ. Bà cũng giới thiệu cuộc thi “The Future Brand 2025”, sân chơi cho các thương hiệu trẻ, sáng tạo, giúp phát triển tiềm năng và mở rộng thị trường.

“Hoạt động kết nối giao thương và triển lãm trong khuôn khổ sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác & phát triển bền vững cho các doanh nghiệp Việt. Những thương hiệu đoạt giải sẽ nhận được phần thưởng giá trị cao để phát triển thương hiệu và cơ hội mang thương hiệu ra thị trường quốc tế bởi sự hỗ trợ của ITPC”, bà Quyên nhấn mạnh.

Ban tổ chức cũng linh hoạt trong khả năng tiếp cận khách hàng. Với chủ đề “Hàng Việt Vươn Mình”, nền tảng TikTok Shop đồng hành cùng sự kiện để góp phần quảng bá, giúp doanh nghiệp trẻ “viết nên câu chuyện thành công mang đậm dấu ấn Việt”, theo chia sẻ của bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm Xã hội TikTok Shop.

Vấn đề bản quyền và thủ tục pháp lý, rào cản thường gặp ở doanh nghiệp trẻ trong nước, cũng được chương trình tính đến. Cục Sở hữu Trí tuệ khu vực phía Nam và ban cố vấn chuyên môn của sự kiện cam kết hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc.