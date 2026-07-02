Nền kinh tế tầm thấp của Trung Quốc gặp khó

Sự cố nghiêm trọng bởi chiếc máy bay cỡ nhỏ gây ra tại Bắc Kinh đẩy nền kinh tế tầm thấp của Trung Quốc vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Tuần trước, một chiếc máy bay cánh quạt cỡ nhỏ đã đâm trúng tháp Citic - tòa nhà cao nhất Bắc Kinh - khiến phi công tử nạn và 13 người bị thương, ngay trong giờ cao điểm tại khu trung tâm thương mại sầm uất của thủ đô Bắc Kinh.

Trung Quốc vốn là một trong những quốc gia áp đặt các quy định kiểm soát không phận nghiêm ngặt nhất thế giới, đặc biệt là tại vùng nội đô Bắc Kinh, nơi các thiết bị bay không người lái (drone) và máy bay tư nhân bị nghiêm cấm hoạt động nếu không có giấy phép đặc biệt.

Hệ quả từ vụ va chạm đã ngay lập tức lan rộng ra ngoài phạm vi thủ đô. Giới chức Trung Quốc đã âm thầm ban hành lệnh kiểm soát không phận vô thời hạn đối với toàn bộ các dòng máy bay cánh cố định hạng nhẹ tư nhân và các hoạt động bay giải trí trên cả nước.

Hàng loạt câu lạc bộ nhảy dù, dù lượn và vận hành tàu lượn từ đảo Hải Nam ở cực nam cho đến Thành Đô ở phía tây Trung Quốc đều xác nhận phải ngừng hoạt động theo yêu cầu từ Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC).

Một nhân viên tại câu lạc bộ nhảy dù Weland ở Đan Châu (Hải Nam) cho biết: "Mọi hoạt động yêu cầu cất cánh đều bị cấm và chưa có lộ trình cụ thể về thời điểm dỡ bỏ hạn chế". Dữ liệu trực tuyến từ Flightradar24 cũng cho thấy hoạt động của các phương tiện bay phi thương mại tại Trung Quốc đại lục đã sụt giảm nghiêm trọng. Ngay cả các trường đào tạo phi công drone tại quận Diên Khánh (Bắc Kinh) cũng buộc phải chuyển sang dạy lý thuyết trong nhà.

Lệnh cấm bay đột ngột này được dự báo tạo ra rào cản lớn đối với tham vọng phát triển nền kinh tế tầm thấp mà Trung Quốc đang đầu tư mạnh mẽ, bao gồm cả mảng taxi bay và phương tiện vận chuyển không người lái. Riêng thành phố Thành Đô từng đặt mục tiêu xây dựng ngành kinh tế tầm thấp đạt quy mô 45 tỷ nhân dân tệ (khoảng 6,6 tỷ USD ) vào cuối năm 2026.

Điều này cho thấy chính quyền Trung Quốc sẵn sàng ưu tiên tuyệt đối cho bài toán an ninh quốc gia, ngay cả khi điều đó có thể làm chậm lại tốc độ thương mại hóa của các ngành công nghiệp công nghệ mới.