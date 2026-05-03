Nên học gì trong thời đại xe điện bùng nổ?

Ngành Kỹ thuật Ôtô của Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc trường Cơ khí, là một trong những chương trình đào tạo kỹ sư ôtô hàng đầu cả nước. Chương trình hiện được xây dựng theo hai định hướng gồm hệ chuẩn (TE1) và hệ tiên tiến (TEE2), kết hợp nền tảng cơ khí động lực với công nghệ điện - điện tử và tự động hóa hiện đại. Đặc biệt, chương trình tiên tiến tập trung vào các xu hướng mới như ôtô thông minh, xe điện (EV), xe hybrid và công nghệ pin nhiên liệu theo tiêu chuẩn quốc tế. Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư có thể làm việc tại các hãng sản xuất, lắp ráp ôtô, viện nghiên cứu, trung tâm kiểm định hoặc các doanh nghiệp phát triển công nghệ phương tiện giao thông thông minh. Ảnh: Trường Cơ khí.

Tương tự, ngành Kỹ thuật Ôtô của Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) được định hướng đào tạo chuyên sâu về thiết kế, nghiên cứu và phát triển công nghệ ôtô hiện đại. Trong những năm gần đây, nhà trường đẩy mạnh đào tạo kỹ sư ôtô điện thông qua việc tích hợp các học phần về xe điện, xe hybrid và kỹ thuật sửa chữa ôtô điện vào chương trình giảng dạy. Sinh viên được tiếp cận thực tế với các mẫu xe điện dùng làm học liệu thực hành, qua đó nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và khả năng nghiên cứu ứng dụng. Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư có thể đảm nhiệm các vị trí thiết kế, nghiên cứu, phát triển sản phẩm hoặc làm việc tại các hãng xe, trung tâm kỹ thuật và doanh nghiệp công nghệ ôtô điện. Ảnh: Phương Lâm.

Tại Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM , ngành Kỹ thuật Ôtô đang được phát triển theo định hướng giao thông xanh và công nghệ phương tiện điện hiện đại. Nhà trường từng bước cập nhật chương trình học, bổ sung các học phần về ôtô điện, hệ thống pin, quản lý năng lượng, điện - điện tử phương tiện và công nghệ trạm sạc. Sinh viên được tiếp cận nhiều nội dung mới gắn với xu hướng giao thông thông minh như hệ thống hỗ trợ lái, kết nối dữ liệu phương tiện, giám sát - điều khiển thông minh cùng các ứng dụng AI và IoT trong giao thông. Với định hướng gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động, sinh viên có thêm cơ hội nghiên cứu, thực tập và làm việc trong lĩnh vực ôtô điện và năng lượng mới sau khi tốt nghiệp. Ảnh: Phương Lâm.

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử Ôtô của Đại học Công nghiệp Hà Nội được định hướng đào tạo nguồn nhân lực cho xu thế công nghệ ôtô thông minh và xe điện trong thời đại công nghiệp 4.0. Chương trình kết hợp giữa cơ khí, điện - điện tử, tự động hóa và công nghệ điều khiển, giúp sinh viên tiếp cận các lĩnh vực mới như xe điện, xe tự hành và phương tiện thông minh. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc trong lĩnh vực thiết kế, vận hành, nghiên cứu và phát triển công nghệ ôtô điện hoặc tiếp tục theo đuổi con đường giảng dạy, nghiên cứu chuyên sâu. Ảnh: HaUI.

Tại Đại học Công nghiệp TP.HCM , ngành Công nghệ Kỹ thuật Ôtô đang đẩy mạnh đào tạo theo hướng chuyên sâu về ôtô điện nhằm đáp ứng xu thế chuyển đổi xanh của ngành công nghiệp giao thông. Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ôtô Điện tập trung vào các lĩnh vực như hệ thống truyền động điện, pin, quản lý năng lượng và công nghệ điều khiển trên xe điện hiện đại. Với định hướng đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp và xu thế công nghệ mới, chương trình mở ra cơ hội việc làm trong lĩnh vực sản xuất, bảo trì, nghiên cứu và phát triển ôtô điện trong nước lẫn quốc tế. Ảnh: IUH.

Trong khi đó, ngành Công nghệ Kỹ thuật Ôtô tại Đại học Công nghệ TP.HCM được phát triển theo định hướng hiện đại với trọng tâm là công nghệ ôtô điện và phương tiện thông minh. Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về pin, động cơ điện, hệ thống truyền động, điều khiển thông minh cũng như kỹ năng lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa xe điện. Bên cạnh nền tảng cơ khí ôtô, sinh viên còn được tiếp cận các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), cảm biến tự hành và hệ thống điều khiển thông minh trên xe. Với chương trình đào tạo gắn sát nhu cầu doanh nghiệp, sinh viên có nhiều cơ hội làm việc tại các hãng xe và doanh nghiệp công nghệ ôtô điện sau khi tốt nghiệp. Ảnh: HUTECH.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.