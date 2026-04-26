Tại Đại học Bách khoa Hà Nội , thí sinh có thể đăng ký ngành Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo theo phương thức xét tuyển tài năng, xét điểm thi đánh giá tư duy hoặc xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, vào năm 2025, ngành này lấy điểm chuẩn cao nhất với 29,39 điểm, nghĩa là phải đạt trên 9,7 điểm mỗi môn mới có thể trúng tuyển. Về mức học phí, trong năm 2025, ngành này có mức thu khoảng 67 triệu đồng/năm, không tăng so với năm học trước. Ảnh: Trần Hiền.

Ngành Trí tuệ nhân tạo của Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng nằm trong nhóm có sức cạnh tranh cao ở khối công nghệ với mức học phí khoảng 32 triệu đồng/năm. Năm 2025, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của ngành này là 27,75 điểm, thuộc nhóm cao trong số những ngành tuyển sinh của trường. Thí sinh có nguyện vọng theo học ngành Trí tuệ nhân tạo tại trường này có thể áp dụng phương thức xét điểm thi THPT, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc tuyển thẳng theo quy định. Ảnh: UET.

Tại Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM ) , ngành Trí tuệ nhân tạo dẫn đầu về mức điểm chuẩn trong kỳ tuyển sinh năm 2025 khi đạt tới 29,6 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, cao nhất trong các ngành của trường (phổ điểm chung từ 24 đến 29,6). Điều này đồng nghĩa thí sinh cần đạt trung bình xấp xỉ 9,8 điểm mỗi môn để có cơ hội trúng tuyển. Bên cạnh phương thức xét điểm thi THPT, trường còn sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và tuyển thẳng theo quy định. Ảnh: UIT.

Trong những năm qua, ngành Trí tuệ nhân tạo của Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) luôn nằm trong nhóm có mức điểm chuẩn cao. Năm 2025, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành này lấy điểm chuẩn từ 28,85 đến 29,39 điểm tùy theo từng tổ hợp, đồng nghĩa thí sinh phải đạt trung bình khoảng 9,6-9,8 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển. Về học phí, trong năm học 2025-2026, mức thu của trường là khoảng 35,5 triệu đồng cho một năm học. Ảnh: HCMUS.

Với Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), Trí tuệ nhân tạo hiện được đào tạo theo hướng chuyên sâu trong ngành Khoa học máy tính - một trong những ngành có mức cạnh tranh cao nhất trường. Năm 2025, điểm chuẩn ngành này đạt 85,41/100 theo phương thức xét tuyển kết hợp. Trường áp dụng phương thức xét tuyển đa thành phần, kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, học bạ và các thành tích nổi bật. Về học phí, chương trình tiêu chuẩn và chất lượng cao có mức thu dao động từ khoảng 30 đến trên 70 triệu đồng/năm, tùy lộ trình đào tạo. Ảnh: Phương Lâm.

Ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo của Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM là một trong những chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng, thu hút thí sinh trong khối kỹ thuật. Năm 2025, ngành này có điểm chuẩn 27,5 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, tương đương mức điểm trung bình trên 9 mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển. Nhà trường áp dụng nhiều phương thức tuyển sinh như xét điểm thi THPT, học bạ và các hình thức kết hợp khác. Về học phí, năm học 2025-2026, mức thu của ngành này là khoảng 36 triệu đồng/năm. Ảnh: Khương Nguyễn.

