Thủ khoa Trí tuệ nhân tạo đầu tiên của ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Vừa gặp khó khăn vì học online kéo dài, vừa là sinh viên khóa Trí tuệ nhân tạo đầu tiên, Võ Thu Trang vẫn quyết tâm theo đuổi và trở thành thủ khoa đầu ra đầu tiên của ngành.

Võ Thu Trang là thủ khoa đầu ra của ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM. Ảnh: VNUHCM.

Mới đây, Võ Thu Trang, sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), tốt nghiệp ngành Trí tuệ nhân tạo với điểm trung bình 9,43/10. Qua đó, Trang trở thành thủ khoa đầu ra của ngành, đồng thời là gương mặt tiêu biểu của khóa Trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam.

Không chỉ là thủ khoa đầu ra ngành Trí tuệ nhân tạo, Thu Trang còn ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật trong học tập và nghiên cứu.

Trong suốt quá trình học, nữ sinh đã nhận học bổng khuyến khích học tập trong 4 học kỳ liên tiếp, đồng thời trình bày bài báo tại Hội nghị quốc tế ICCCI 2025.

Bên cạnh đó, cô hai lần được vinh danh trên Bảng vàng thành tích của khoa Công nghệ thông tin (năm học 2022-2023 và 2023-2024), đồng thời được ghi nhận là sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học và phong trào trong học kỳ II năm học 2024-2025.

Thu Trang được ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM vinh danh trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: FBNT.

Lý do chọn học AI

Năm 2021, khi Thu Trang quyết định đặt bút đăng ký nguyện vọng Trí tuệ nhân tạo tại ĐH Khoa học Tự nhiên, lĩnh vực này đang nổi lên với tốc độ phát triển nhanh chóng giữ vai trò quan trọng trong nhiều phương diện của đời sống.

Lúc đó, nữ sinh nhận thấy đây không chỉ là một ngành theo xu hướng, mà còn là một hướng đi dài hạn, phù hợp với bối cảnh xã hội đang chuyển đổi mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ.

Bên cạnh đam mê cá nhân, nữ sinh cho biết quyết định theo đuổi AI còn đến từ sự tư vấn của thầy cô về chương trình đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo của ĐH Khoa học tự nhiên.

Là sinh viên khóa đầu tiên của ngành Trí tuệ nhân tạo, Thu Trang và các bạn gần như không có nhiều tài liệu hay kinh nghiệm từ các khóa trước để tham khảo, trong khi nhiều học phần được xây dựng hoàn toàn mới.

Điều này tạo ra không ít áp lực khi sinh viên khó hình dung trước mức độ khó cũng như phương pháp học tập hiệu quả cho từng môn. Tuy nhiên, việc không được dọn sẵn đường cũng buộc người học phải chủ động tìm kiếm tài liệu, tự hệ thống kiến thức và xây dựng phương pháp học phù hợp.

"Mình cũng ý thức rằng những trải nghiệm, kết quả học tập và phản hồi của khóa đầu tiên sẽ góp phần giúp nhà trường tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo, nên trách nhiệm học tập của tụi mình vì thế cũng lớn hơn", Trang nói.

Thu Trang trong thời gian học tập tại ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM. Ảnh: VNUHCM.

Biến khó khăn thành động lực học

Bên cạnh những khó khăn vì là khóa sinh viên đầu tiên, Thu Trang và những người bạn cùng khóa còn phải đối mặt với thách thức lớn không kém là học online kéo dài.

Khi thiếu vắng môi trường lớp học trực tiếp, sinh viên phải tự quản lý thời gian, chủ động tiếp cận tài liệu và không thể phụ thuộc hoàn toàn vào bài giảng.

Quá trình này giúp Trang và bạn bè hình thành thói quen học tập độc lập, khả năng tập trung dài hạn và tinh thần chịu trách nhiệm với việc học - những yếu tố đặc biệt quan trọng khi bước vào giai đoạn làm khóa luận tốt nghiệp.

Trong suốt quá trình học, Thu Trang duy trì việc tham gia đầy đủ các buổi học, đồng thời ghi chép và hệ thống kiến thức theo cách hiểu của riêng mình thay vì sao chép máy móc.

Sau mỗi học phần, nữ sinh dành thêm thời gian đào sâu cho đến khi có thể diễn giải lại vấn đề một cách đơn giản, mạch lạc. Với Trang, nếu không thể giải thích một vấn đề một cách dễ hiểu thì có nghĩa là bản thân chưa thực sự nắm vững bản chất.

Với Thu Trang, giai đoạn làm khóa luận tốt nghiệp cũng giúp cô định hình rõ nhất con đường tương lai. Việc đọc các bài báo khoa học, triển khai ý tưởng và trực tiếp giải quyết các vấn đề nghiên cứu giúp nữ sinh nhận ra rằng mình thực sự yêu thích việc đào sâu tri thức. Đây cũng là nền tảng để cô xác định mục tiêu học cao học và mong muốn trở thành giảng viên trong tương lai.

Bốn năm học miệt mài trên giảng đường, gắn bó với các bài giảng về trí tuệ nhân tạo, Thu Trang dần nhận ra người làm AI cần nhận thức rõ tác động xã hội của các sản phẩm công nghệ.

Bên cạnh việc tối ưu hiệu năng hay độ chính xác, các nhà phát triển phải quan tâm đến tính minh bạch, khả năng giải thích, đạo đức công nghệ và đặc biệt là bảo mật dữ liệu cá nhân.

Do đó, nữ sinh kỳ vọng trong 5-10 năm tới, trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam sẽ được ứng dụng sâu rộng hơn vào các lĩnh vực như giáo dục, y tế, quản lý đô thị và phát triển bền vững, với sự gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu học thuật và doanh nghiệp.

"Cá nhân mình cũng mong muốn gắn tri thức AI với lĩnh vực giáo dục, để AI không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà thực sự tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng", Trang chia sẻ.