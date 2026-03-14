Nữ sinh thành thủ khoa đầu ra ngành điện tử ở TP.HCM từ đam mê của mẹ

Lớn lên bên người mẹ là kỹ sư điện, Bảo Thi quen với những màn hình chi chít ký hiệu và linh kiện nhỏ xíu. Niềm tò mò ngày nhỏ dần trở thành động lực đưa cô tới vị trí thủ khoa.

Tuổi thơ của Trần Ngọc Bảo Thi là những đêm ngồi cạnh mẹ trên bàn làm việc đến tận khuya. Những sơ đồ dày đặc ký hiệu, những dòng lệnh, con số và tài liệu tiếng Anh chạy kín màn hình. Có lúc mẹ vừa chăm chú nhìn vào bản vẽ mạch điện, vừa ghi chép, vừa thao tác với những linh kiện nhỏ xíu đặt trên bàn.

Cô bé không hiểu những con số và thuật ngữ kỹ thuật ấy nói lên điều gì, cũng không biết những đường mạch chằng chịt kia vận hành ra sao. Nhưng cách mẹ tập trung, cách bà kiên nhẫn dò từng chi tiết khiến mọi thứ trông cuốn hút. Sự ngưỡng mộ cứ lớn dần theo năm tháng, để rồi lúc nào không hay, tình yêu với ngành Điện - Điện tử của mẹ cũng ngấm vào cô con gái nhỏ.

Nhiều năm sau, trong khán phòng lễ tốt nghiệp, khi nghe tên mình được xướng lên ở vị trí thủ khoa đầu ra ngành Điện - Điện tử của trường của trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, Bảo Thi không chỉ nghĩ đến thành tích của riêng mình. Trong khoảnh khắc ấy, hiện lên rõ nhất trong cô vẫn là hình ảnh mẹ, người kỹ sư điện tử đã lặng lẽ gieo vào con gái niềm say nghề từ bé.

Nhận về nhiều ánh mắt nghi ngại

Năm 18 tuổi, khi cầm trên tay tờ giấy đăng ký nguyện vọng đại học, Bảo Thi gần như không do dự. Cô nói với cả gia đình rằng mình muốn theo ngành Điện - Điện tử, muốn trở thành một kỹ sư giống mẹ.

Thế nhưng, phản ứng của mẹ lại khác với những gì cô từng nghĩ. Người phụ nữ từng miệt mài với những bản vẽ mạch điện và linh kiện nhỏ xíu ấy không hề khuyến khích con gái nối nghiệp. Ngược lại, bà là người trăn trở nhất. Bà nhắc Thi phải suy nghĩ thật kỹ, hỏi con có chắc mình muốn bước vào con đường này hay không.

Bởi hơn ai hết, người phụ nữ ấy hiểu rất rõ phía sau danh xưng “kỹ sư điện tử” là những áp lực, những ca làm việc dài và cả những vất vả mà không phải ai cũng sẵn sàng đi qua. “Dù vậy tôi vẫn quyết tâm theo đuổi ngành đến cùng”, cô nói.

Những ngày đầu, Thi bỡ ngỡ khi tiếp xúc với ngành học thường được gắn mác "dành riêng cho con trai".

Những ngày đầu tiên trên giảng đường diễn ra một cách chật vật. Là một trong hai nữ sinh hiếm hoi của lớp, Bảo Thi không ít lần trở thành tâm điểm của những câu hỏi: “Em có chắc mình biết mình đang muốn làm gì không mà lại chọn ngành này?”.

Những câu hỏi ấy khiến Thi chững lại. Khi ấy, cô mới chỉ bước vào ngành với sự yêu thích dành cho kỹ thuật, chứ chưa thật sự hiểu hết Điện - Điện tử sẽ dẫn mình đến đâu, mình sẽ phải học những gì và con đường phía trước sẽ dài đến mức nào. Sự bối rối vì thế âm thầm lớn dần theo từng buổi học.

“Có những lúc tôi tự hỏi liệu lựa chọn của mình có phải là một quyết định vội vàng, liệu mình có nên rẽ sang một hướng khác dễ dàng hơn”, cô kể.

Để đi đến vị trí thủ khoa đầu ra là một quá trình nỗ lực không ngừng của Bảo Thi.

Thi nhận ra mình không có nhiều lợi thế trong những phần việc đòi hỏi sự linh hoạt tay chân như các bạn nam. Những công việc cần thao tác nhanh, xử lý thiết bị trực tiếp hay đối diện với nguồn điện hàng trăm kW đôi khi khiến cô lúng túng. “Lúc đó tôi thực sự không biết mình nên làm gì. Anh trai chỉ nói một câu: nếu chưa hòa nhập được, hãy tự tạo ra giá trị riêng cho mình”, Thi kể

Nhận ra mình có nền tảng tốt ở những môn đại cương, cô bắt đầu tập trung nắm chắc kiến thức trên lớp, chủ động hỏi thầy cô và bạn bè khi chưa hiểu, sau đó xắn tay áo vào thực hành.

Trong các buổi thực hành, có lúc thao tác sai khiến mạch bị cháy, có khi loay hoay mãi vẫn chưa tìm ra lỗi. Mỗi lần như vậy, cô nhờ thầy cô hướng dẫn, rồi tự lần lại từng bước. Thực hành nhiều khiến Thi dần quen với việc bình tĩnh rà lại từng chi tiết nhỏ, và chính những lần sai ấy lại trở thành cách giúp cô hiểu sâu hơn từng bài học.

Vấp váp là để lớn lên

Càng học, Bảo Thi càng nhận ra việc là con gái trong một ngành kỹ thuật không hẳn là bất lợi. Trái lại, cô dần thấy mình có một lợi thế riêng. Sự tỉ mỉ và cầu toàn giúp cô quan sát kỹ hơn, đào sâu vấn đề và kiên nhẫn lần từng chi tiết trong mỗi bài học. “Ngay từ học kỳ đầu tiên, tôi đã nhận được học bổng, điều mà trước đó tôi chưa từng dám nghĩ tới”, Thi nói.

Bảo Thi đặt mục tiêu mỗi ngày đến trường phải mang về những kiến thức giá trị.

Dần dần, những hoài nghi ban đầu cũng lùi lại phía sau. Thi cho biết mình may mắn khi luôn nhận được sự quan tâm và động viên từ thầy cô, bạn bè trong lớp. Những lần làm sai hay loay hoay chưa tìm ra lời giải, cô thường được thầy cô kiên nhẫn nhắc nhở, hướng dẫn lại từng bước.

Cô nói vui rằng đôi khi việc là con gái trong lớp kỹ thuật lại khiến cô được mọi người “cưng chiều” nhiều hơn, chứ không phải bị phân biệt hay đối xử khác biệt.

Nói về “bí quyết” học tập, Bảo Thi cho rằng thành tích tốt trước hết đến từ sự chủ động của chính mình. Trong mỗi giờ học, cô luôn cố gắng tập trung tối đa, với một mục tiêu đơn giản: thầy cô giảng bao nhiêu thì ít nhất phải hiểu được bấy nhiêu ngay trên lớp.

Sau khi nắm được kiến thức cơ bản trên lớp, buổi tối cô thường viết lại bài, làm thêm bài tập và tìm các đề thi của những năm trước để luyện theo từng chương. Ngoài giờ học, Thi tận dụng nhiều nguồn tài liệu khác nhau, từ diễn đàn học tập, YouTube cho đến giáo trình nước ngoài. Điều này cũng vô tình cải thiện vốn ngoại ngữ của cô.

Gia đình là nguồn động lực lớn của Bảo Thi.

Trong hành trình ấy, việc có một người mẹ là kỹ sư điện - điện tử trở thành một lợi thế đặc biệt. Mỗi khi gặp điều gì chưa hiểu, Thi có thể hỏi mẹ: kiến thức này có thường được dùng ngoài thực tế không, trong công việc mẹ từng làm có gặp tình huống tương tự không. Quan trọng hơn cả, mẹ luôn là điểm tựa tinh thần lớn nhất của cô.

“Nhìn mẹ làm việc bền bỉ, giỏi giang, tôi càng có thêm động lực để đi tiếp con đường mình đã chọn”, Thi nói.

Với những bạn nữ muốn theo đuổi ngành Điện - Điện tử, Bảo Thi cho rằng điều quan trọng nhất là sự quyết tâm và việc hiểu rõ mình thực sự muốn gì. Theo cô, khi đã tin vào lựa chọn của bản thân, những khó khăn hay vấp ngã trên hành trình học tập cũng chỉ là một phần của quá trình trưởng thành.

“Nếu mình thật sự thích, hãy cứ mạnh dạn bước tới. Vấp váp hay khó khăn là điều bình thường, vì chính những trải nghiệm đó sẽ giúp mình lớn lên”, cô nói.