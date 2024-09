Negav: 'Căng thẳng, chạnh lòng khi nghe anh Trường Giang nhận xét'

Negav cho biết từng cảm thấy căng thẳng khi quay show cùng Trường Giang. Nhưng sau đó rapper nhận ra đàn anh là người "thương cho roi cho vọt".

Negav (Đặng Thành An) là một trong 16 cái tên xuất sắc bước vào chung kết Anh trai "say hi". Ở chặng nước rút, rapper sinh năm 2001 chứng minh được bản thân là đối thủ mạnh khi sở hữu kỹ năng rap và hát tốt. Khiếu hài hước cũng giúp Negav nổi bật.

Trong cuộc phỏng vấn với Tri Thức - Znews, Negav thừa nhận nếu không tham gia chương trình, anh sẽ khó chạm tới cảm xúc bùng nổ và trải nghiệm đáng quý cùng 29 anh trai khác. Qua đó, giọng ca Chàng khờ thủy cung rút ra được nhiều bài học.

"Giữa thời điểm rapper mộc lên như nấm và ai cũng có bản sắc riêng, bản thân tôi phải nỗ lực không ngừng, nếu không sẽ dễ bị đào thải", Negav nói.

"Tôi từng bị phản bội"

- Negav trong MV "Mình anh thôi" là một ông trùm quyền lực, lạnh lùng, khác hoàn toàn nét tính cách hài hước và trẻ con thường thấy. Ý tưởng tạo nên sự tương phản này đến từ đâu?

- Mọi thứ đến tự nhiên lắm. Chỉ là khi đang ngồi ăn tối cùng bạn bè thì đầu tôi chợt nảy ra những giai điệu, tôi ngẫm thấy cũng tuyệt nên ngay lập tức viết lời, làm nhạc. Khoảng 4-5 tiếng sau tôi đã hoàn thành. Ý tưởng về MV đến cùng lúc.

Mọi người đã quen với hình ảnh Negav dễ thương, hoạt bát, do đó tôi muốn vào vai một gã trai hư thích chinh phục phụ nữ, nhưng cuối cùng lại bị chính người mình yêu thương phản bội.

- Anh từng trải qua cảm giác đó ngoài đời?

- Tất cả ca khúc tôi viết đều dựa trên câu chuyện thật. Tôi từng bị phản bội nên hiểu rõ cảm giác ấy và quyết định mang trải nghiệm cá nhân vào sản phẩm âm nhạc. Kể cả trong MV, cảnh tôi hôn bạn diễn nữ cũng là thật và không nhờ ai đóng thế.

Cảnh này ban đầu không có trong kịch bản, đơn giản là hai người chỉ ngồi nhìn nhau trên bàn, nhưng tôi muốn cảm xúc chạm đỉnh nên màn “khóa môi” mới ra đời. Trước khi quay, tôi có hỏi ý bạn diễn vì không báo trước từ đầu, may mắn bạn đồng ý. Để lấy thêm tự tin và cảm xúc, tôi mời bạn diễn uống rượu vang trắng. Xong cảnh quay là chúng tôi off đoàn luôn.

Khác biệt của bài hát này với những sản phẩm trước đây là sự trưởng thành, từ tư duy âm nhạc đến lyric. Những câu hát mang tính "flexing" được tôi viết rất lâu nhưng chưa bao giờ tự tin đưa vào bài hát như lúc này.

Negav tự tin ca khúc mới sẽ thành hit.



Áp lực khi đứng cạnh HIEUTHUHAI, Hurrykng

- Negav có đúng là anh trai giàu nhất Anh trai "say hi"?

- Ôi trời, không có chuyện đó đâu. Trong show có nhiều anh trai giàu ngầm mà mọi người ít để ý đó. Ví dụ anh Quân AP, khi nghe câu chuyện của anh ấy tôi cũng phải ồ lên vì hoàn cảnh gia đình rất tốt. Hơn nữa, anh ấy đã sớm đi hát nên thu nhập ổn định.

Còn tôi, thực ra chỉ đơn giản là người đam mê thời trang, thích mặc đẹp nên mới sưu tầm đồng hiệu. Tôi chơi đồng hiệu chỉ vài năm nay thôi. Tôi sở hữu kha khá đồng hồ và chiếc Patek Philippe Nautilus mới sắm gần đây là item tôi yêu thích nhất. Khi đón chúng về, tôi không quan trọng giá tiền mà để tâm tới câu chuyện, ý nghĩa đằng sau đó.

Negav đam mê đồng hồ hàng hiệu.

- Trong chương trình, anh thường xuyên có những tương tác đáng yêu với Isaac và Quang Hùng MasterD. Nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ chiêu trò để cả 3 được chú ý?

- Tôi và anh Isaac vốn đã thân từ trước nên những tương tác trong chương trình hoàn toàn là thật, không hề diễn hay cố tình tạo "phản ứng hóa học" nhằm gây bàn tán. Ban đầu, tôi chung đội với Isaac nhưng sau đó mọi người cũng tách nhau ra, tập trung vào âm nhạc để hoàn thành bài thi tốt nhất có thể.

Với anh Quang Hùng cũng vậy, chúng tôi hợp tính nên nói chuyện với nhau cực kỳ thoải mái.

- Vậy ai mới khiến anh cảm thấy áp lực?

- HIEUTHUHAI và Hurrkng, vì hai anh làm nhạc quá giỏi. Nhờ chung tổ đội Gerdnang nên tôi hiểu được tư duy, cách hai anh cố gắng ra sao. Phải cảm ơn khi trên hành trình làm nghề của tôi có họ. Hai cái tên này khiến tôi áp lực, song cũng tạo cho tôi động lực phấn đấu.

Trong chương trình, lần tôi áp lực nhất chắc là khi trở thành một trong những đội trưởng ở tập 4. Đây là điều vượt quá tầm kiểm soát nhưng may mắn tôi đã làm được.

Để có thể cho ra mắt phiên bản hoàn hảo nhất của Catch me if you can, tôi thảo luận rất nhiều với anh Quang Hùng, Công Dương, Nicky, và trong vai trò đội trưởng, tôi thừa nhận có hơi "gia trưởng", muốn anh em nghe theo mình bởi tôi rất tự tin ở khâu làm nhạc, nhưng không vì thế mà tôi thể hiện cái tôi quá đà. May mắn, các thành viên trong nhóm đồng ý với ý tưởng của tôi.

"Anh Giang là kiểu người thương cho roi cho vọt"

- Negav chơi rap cách đây nửa thập kỷ, được biết đến trong cộng đồng rap trước cả HIEUTHUHAI. Điều gì khiến anh từng mất hút khoảng thời gian dài?

- Có thể nói tôi đã "ngủ quên" khá lâu, cho đến khi bị chú Ba (Datmaniac) loại ở King Of Rap mùa đầu tiên. Khi đó, âm nhạc của tôi chưa thực sự trưởng thành, tư duy và chủ đề cũng thiếu sáng tạo.

Hiếu khác tôi, anh ấy rất chăm chỉ. Sau cú "ngã ngựa", tôi mất phương hướng một thời gian cho đến khi về Gerdnang. HIEUTHUHAI cùng ca khúc Ngủ một mình đã đưa tôi trở lại, chữa lành sự tự ti trong tôi.

Vì tôi đã từng ngã đau, nên tôi hiểu cảm giác mất tất cả. Bây giờ được khán giả thương, tôi sẽ cố gắng chăm chỉ để không để vuột cơ hội lần nào nữa.

- Nếu không gia nhập Gerdnang và tham gia Hành trình rực rỡ hay Anh trai "say hi", rapper Negav vẫn sẽ mờ nhạt?

- Có thể đúng. Tôi không phủ nhận việc tham gia game show đã giúp tôi được nhiều người nhớ tên, từ đó hiểu và yêu mến con người tôi hơn. Hành trình rực rỡ chính là cầu nối để khán giả biết, ngoài tính cách hài hước và thích pha trò ra, nghề chính của Negav là rapper.

Trong tương lai nếu có nhà sản xuất mời tôi chơi game show, chắc chắn tôi sẽ nhận lời vì tôi thấy như được là chính mình khi hòa vào bầu không khí đó. Tôi sẽ cố gắng cân bằng giữa âm nhạc và việc tham gia chương trình truyền hình để không bị gọi là "rapper đi diễn hài".

- Khán giả phát hiện loạt chi tiết cho rằng anh từng bị Trường Giang lạnh nhạt, ít tương tác ở Hành trình rực rỡ. Là người trong cuộc, anh cảm nhận ra sao?

- Tôi có căng thẳng, chạnh lòng suy nghĩ khi tiếp xúc với anh Trường Giang. Nhưng sau đó tôi hiểu ra anh là kiểu người "thương cho roi cho vọt".

Đằng sau máy quay, anh ấy đã góp ý, chỉ bảo tôi tận tình mọi điều trong cuộc sống, từ ăn nói, thái độ giao tiếp cho đến cách quăng miếng với anh em. Nếu không tham gia Hành trình rực rỡ, tôi sẽ không bao giờ có được những lời khuyên đó.

- Còn với Trấn Thành, anh ấn tượng điều gì?

- Tôi như bắt đúng tần số khi gặp anh Trấn Thành và anh Song Luân. Chúng tôi tung hứng với nhau rất vui vẻ, chẳng có một rào cản hay phải dè chừng gì cả. Sau Anh trai "say hi", anh Thành đã nhắn tin động viên, khuyên tôi đủ thứ. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn khi được các tiền bối nhiệt tình hỗ trợ và giúp đỡ.

- Từ chia sẻ của người đi trước, anh rút ra bài học gì cho mình?

- Tôi học được cách làm việc kỷ luật và sự tập trung. Trước đây, tôi vẫn là người theo cảm hứng, có hứng thì làm không thì thôi, nên việc ra sản phẩm không đều đặn và hợp lý.

Tôi được các anh lớn chỉ cho cách điều tiết năng lượng để thể hiện trên sân khấu, trên show mà không bị cạn kiệt năng lượng. Tôi học thêm kỹ năng phục vụ cho sự nghiệp âm nhạc, ví dụ như nhảy. Trước đây, tôi nghĩ làm rapper chỉ cần diễn có hô hào là được, nhưng thật ra, khi biết về vũ đạo, cách mình trình diễn sẽ cuốn hút hơn.

- Negav đang yêu?

- Về chuyện này, tôi không công khai cũng không giấu giếm. Tôi chỉ có thể nói rằng ai yêu tôi sẽ cảm thấy vui vì tôi rất thích pha trò, làm người khác cười.

Tôi không yêu nhiều người như dân mạng đồn thổi, nhưng tôi có nhiều bài học trong tình yêu. Trước kia, tôi chưa đủ chín chắn nên cư xử trẻ con, đôi khi khó chịu, điều đó khiến mối quan hệ không kéo dài. Còn bây giờ Negav đã khác.