Negav gây chú ý ở Anh trai 'say hi'

Trước đó, ở tập 4, Negav làm đội trưởng nhóm có Quang Hùng MasterD, Nicky và Công Dương. Ca khúc Catch Me If You Can của nhóm khuấy động sân khấu với phần giai điệu catchy. Trong đó, Negav ghi điểm khi nhường phần rap cho Công Dương, còn anh thể hiện khả năng ca hát. Sau 5 ngày ra mắt, Catch Me If You Can hút hàng triệu view, xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng ca khúc thịnh hành của YouTube Vietnam.