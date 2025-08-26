Negav biến mất?

Nhiều ngày kể từ khi ồn ào nổ ra, Negav lẫn công ty quản lý vẫn giữ im lặng. Vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng của anh.

Khoảng 5 ngày kể từ khi ồn ào nổ ra, Negav vẫn giữ im lặng. Trang fanpage với hơn 750.000 lượt theo dõi dừng cập nhật bài đăng mới từ 17/8. Bài đăng mới nhất trên fanpage này là khi Negav biểu diễn trong một sự kiện ở Đà Nẵng. Điều tương tự xảy ra với tài khoản cá nhân Facebook lẫn trang Instagram của Negav. Trong khi đó, công ty quản lý của nam ca sĩ vẫn giữ im lặng.

Ở chung kết Em xinh "say hi" diễn ra cách đây ít ngày, Negav cũng không hề xuất hiện dù nhiều anh trai khác của Anh trai "say hi" mùa cũ và mới góp mặt ở sự kiện này.

Negav giữ im lặng suốt những ngày qua. Ảnh: FBNV.

Negav đang từ anh trai được yêu thích thì bị tẩy chay. Lý do là loạt bài đăng nhạy cảm từ vài năm trước của ca sĩ này bị đào lại và gây tranh cãi vào tháng 10/2024. Sau đó, anh xin lỗi và tạm dừng hoạt động.

Sau vài tháng, Negav trở lại. Tuy nhiên, Negav vẫn bị một bộ phận khán giả khước từ. Đỉnh điểm, mới đây, Negav xuất hiện trong một sự kiện do nhãn hàng dành cho phụ nữ thực hiện. Nhiều khán giả bày tỏ sự tức giận và tẩy chay khiến nhãn hàng phải lên tiếng xin lỗi.

Trước sự "tấn công" của cộng đồng mạng, Negav rút khỏi một số đêm nhạc.

Chưa dừng ở đó, chiều 21/8, mạng xã hội lan truyền bài viết của Công ty luật PN Legal. Đơn vị cho biết được ủy quyền bởi Negav, cảnh báo những hành vi xuyên tạc, vu khống. Đáng nói bài đăng của công ty kèm văn bản Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm dùng công nghệ cao (A05).

Vài giờ sau đó, trên fanpage chính thức, A05 thông báo mời cá nhân liên quan đến bài đăng làm việc, xác minh thông tin.