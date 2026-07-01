NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng.

Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại Phương án Cơ cấu lại (PACCL) giúp NCB nâng cao năng lực tài chính, góp phần khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

Dẫn đầu toàn ngành về tốc độ tăng vốn

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo chấp thuận kết quả chào bán 1 tỷ cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) cho 22 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Với tổng số tiền thu được từ đợt chào bán lần này là 10.000 tỷ đồng , NCB chính thức tăng vốn điều lệ từ gần 19.280 tỷ đồng lên gần 29.280 tỷ đồng .

Toàn bộ số tiền huy động từ đợt chào bán sẽ được NCB sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cấp tín dụng, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của khách hàng doanh nghiệp và cá nhân trong giai đoạn 2026-2027.

NCB quyết tâm hoàn thành trước hạn PACCL đã được phê duyệt.

Đây là lần tăng vốn thứ 4 liên tiếp trong vòng 5 năm (2021-2026) và cũng là đợt tăng vốn lớn nhất trong lịch sử hoạt động của nhà băng này. So với năm 2021, vốn điều lệ của NCB tăng gấp hơn 7 lần - tốc độ tăng vốn mạnh bậc nhất trong toàn ngành ngân hàng Việt Nam trong 5 năm qua.

Việc hoàn thành kế hoạch tăng vốn sớm 3 năm so với lộ trình PACCL không chỉ thể hiện sức bật và quyết tâm của NCB trong việc hoàn thành sớm và hiệu quả PACCL đã được phê duyệt, song song với cán đích mục tiêu chiến lược mới, mà còn cho thấy niềm tin của của cổ đông, nhà đầu tư đối với chiến lược phát triển dài hạn và tương lai của ngân hàng.

Với quy mô vốn mới, NCB gia nhập nhóm ngân hàng có vốn điều lệ cao trên thị trường, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời tạo nền tảng cho bước tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.

Nâng cao năng lực điều hành

Cùng với nền tảng tài chính được củng cố, NCB cũng kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao với việc bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc là bà Đào Mai Hương và bà Nguyễn Thị Thúy.

Bà Đào Mai Hương được bổ nhiệm là Phó tổng giám đốc ngân hàng NCB.

Bà Đào Mai Hương là Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng của Trung tâm Pháp - Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG), Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà Hương có hơn 21 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại tổ chức tín dụng và doanh nghiệp lớn như: Ngân hàng TMCP Quân đội, Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei, Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện - PTF. Bà Hương hiện là Giám đốc khối Quản lý tín dụng tại NCB.

Bà Nguyễn Thị Thúy được bổ nhiệm là Phó tổng giám đốc ngân hàng NCB.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thúy hiện là Giám đốc khối Quản trị Tài chính của NCB. Bà Thúy là Thạc sĩ Kinh tế Ngân hàng và Tài chính, Đại học Paris Dauphine, Pháp. Với hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, bà Thúy đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại tổ chức tín dụng và tài chính như Holborn Capital Partners, Deutsche Bank Việt Nam, Hong Leong Bank Việt Nam, OCB, HSBC Việt Nam và Ernst & Young Việt Nam.

Việc 2 lãnh đạo giàu kinh nghiệm, năng lực cao, đã gắn bó với NCB trong suốt hành trình tái cấu trúc toàn diện đảm nhiệm vai trò cao hơn trong chương phát triển mới của NCB cho thấy hướng đi và hiệu quả của chiến lược mà ngân hàng đang theo đuổi. Đồng thời, điều này cũng thể hiện quyết tâm của hệ thống NCB trong việc hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Việc hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng song song kiện toàn đội ngũ điều hành là lời khẳng định năng lực bằng hành động cụ thể, trong bối cảnh NCB bước vào giai đoạn bứt tốc với những “trái ngọt đầu mùa” ngay từ quý I.

Tính đến 31/3, ngân hàng ghi nhận nhiều chỉ tiêu kinh doanh hoàn thành tới 90% kế hoạch năm đã đặt ra. Tổng tài sản đạt gần 173.504 tỷ đồng , tăng 6% so với cuối năm 2025. Tổng cho vay khách hàng của NCB đạt hơn 116.876 tỷ đồng , tăng trưởng 20% so với 31/12/2025. Tổng huy động vốn cuối quý I/2026 (bao gồm tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá) cũng ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 6% so với cuối năm 2025, đạt gần 139.110 tỷ đồng .

Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 216 tỷ đồng , tăng trưởng 43% so với quý I/2025. Các hoạt động kinh doanh chính ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Theo kế hoạch, NCB cam kết sử dụng toàn bộ lợi nhuận để thực hiện theo lộ trình PACCL nhằm hoàn thành sớm PACCL và hướng đến phát triển bền vững.

NCB đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc và bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.

Với nền tảng vững chắc, chiến lược phát triển rõ ràng và tiềm lực được củng cố, NCB sẵn sàng sức bật để làm nên chương phát triển mới trên con đường tiến vào kỷ nguyên thịnh vượng, hùng cường của đất nước.