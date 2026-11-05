NCB tặng khách hàng vé concert lớn nhất sự nghiệp divo Tùng Dương

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu sớm những cặp vé live concert “Bay về phía mặt trời” - đêm nhạc kỷ niệm 25 năm sự nghiệp của divo Tùng Dương.

Với vai trò nhà tài trợ kim cương live concert Bay về phía mặt trời diễn ra ngày 19/12 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) của ca sĩ Tùng Dương, Tập đoàn Sun Group và NCB góp phần mang đến sự kiện nghệ thuật quy mô lớn và chất lượng cho người yêu nhạc. Đáng chú ý, NCB công bố dành tặng hàng nghìn cặp vé concert cho khách hàng mở mới Tiết kiệm Siêu đặc quyền - NCB Signature Savings, mang đến cơ hội trải nghiệm âm nhạc đặc biệt bên cạnh giá trị tài chính.

Gửi "Tiết kiệm Siêu đặc quyền" - thưởng thức âm nhạc chất lượng cao cùng NCB

Theo đó, từ nay đến hết 12/12, khách hàng mở mới Tiết kiệm Siêu đặc quyền NCB tại quầy giao dịch hoặc trực tuyến qua ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile, với số tiền gửi tối thiểu 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, sẽ có cơ hội được tặng vé live concert Bay về phía mặt trời thông qua nhiều chương trình hấp dẫn hàng ngày và hàng tuần.

NCB gửi tặng khách hàng mở mới Tiết kiệm Siêu đặc quyền vé tham dự live concert Bay về phía mặt trời.

Cụ thể, mỗi ngày, khách hàng có tổng giá trị mở mới Tiết kiệm Siêu đặc quyền cao nhất trong ngày sẽ được tặng ngay 1 cặp vé concert trị giá tới 7 triệu đồng/cặp. Khách hàng mở mới sổ Tiết kiệm Siêu đặc quyền sớm nhất trong ngày, tính từ 8h30, có cơ hội sở hữu 1 cặp vé concert trị giá lên tới 6 triệu đồng/cặp.

Không chỉ tặng vé khách hàng có khoản tiền gửi lớn hoặc tham gia sớm, NCB còn mở rộng cơ hội sở hữu vé concert thông qua phiên livestream quay số Tiết kiệm Siêu đặc quyền được tổ chức hàng tuần trên kênh truyền thông chính thức của NCB.

Đặc quyền vé live concert Bay về phía mặt trời là món quà NCB mới ra mắt cho khách hàng của chương trình Tiết kiệm Siêu đặc quyền - NCB Signature Savings, tiếp tục gia tăng tầng giá trị trải nghiệm bên cạnh lợi ích tài chính và ưu đãi hấp dẫn đang được triển khai.

Ngoài vé live concert, khách hàng tham gia Tiết kiệm Siêu đặc quyền tại NCB còn có cơ hội trúng nhà, vàng, iPhone 18 và tiền mặt.

Theo đó, khách hàng tham gia Tiết kiệm Siêu đặc quyền được hưởng tới 4 tầng lợi ích. Đầu tiên là mức lãi suất tiết kiệm hấp dẫn; tiếp đến là được tặng điểm thưởng Sun Point, mở ra cơ hội trải nghiệm dịch vụ hàng không - du lịch - giải trí - bất động sản - chăm sóc sức khỏe cao cấp trong hệ sinh thái Sun Group. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên tới 338 tỷ đồng , với cơ cấu quà tặng gồm 71 bất động sản cao cấp cùng hàng chục nghìn phần quà giá trị như vàng, iPhone 18 và tiền mặt. Đặc quyền sở hữu vé live concert Bay về phía mặt trời chính là tầng lợi ích mới nhất, mang cơ hội trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật chất lượng cao đến khách hàng.

NCB gia tăng trải nghiệm, mở rộng đặc quyền cho khách hàng

Live concert Bay về phía mặt trời không đơn thuần là đêm nhạc để nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật của divo Tùng Dương, mà còn là hành trình tiếp nối khát vọng nghệ thuật, nơi dấu ấn của 25 năm được tái hiện bằng ngôn ngữ trình diễn hiện đại, mới mẻ và giàu sức sống. Qua đó, nam ca sĩ gửi gắm khát vọng vươn tới điều tốt đẹp, tinh thần không ngừng vận động và mong muốn vượt qua giới hạn cũ.

NCB chú trọng gia tăng trải nghiệm và đặc quyền cho khách hàng.

Những bản hit gắn liền với tên tuổi Tùng Dương sẽ được làm mới, bên cạnh màn kết hợp cùng nghệ sĩ khách mời như Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh, GREY D và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Tất cả hứa hẹn tạo nên không gian nghệ thuật đặc biệt, nơi hàng chục nghìn khán giả cùng chia sẻ niềm tự hào về âm nhạc Việt và cảm xúc thăng hoa.

Đồng hành cùng chương trình với vai trò nhà tài trợ kim cương, Sun Group và NCB tiếp tục góp phần mang đến cho công chúng trải nghiệm văn hóa, giải trí chất lượng cao. Đồng thời, doanh nghiệp mong muốn lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, lan tỏa tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc, khát vọng Việt Nam qua âm nhạc.

Riêng với NCB, đây còn là sự tiếp nối mối duyên nghệ thuật đặc biệt giữa cùng ca sĩ Tùng Dương. Trước đó, ngân hàng đã đồng hành với nam ca sĩ và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ra mắt ca khúc Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Sự đồng hành được kết nối bằng giá trị chung: Tình yêu quê hương, niềm tin vào tương lai và khát vọng vươn tới điều tốt đẹp hơn.

Không chỉ giải pháp tài chính, NCB mong muốn mang tới khách hàng trải nghiệm và phong cách sống tinh tuyển, trở thành “bạn đồng hành” với khách hàng trong mỗi khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình và điều kiện nhận vé, độc giả liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch gần nhất của NCB, gọi hotline 18006166 hoặc truy cập website www.ncb-bank.vn.