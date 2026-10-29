NCB giữ vững đà tăng trưởng, vượt kế hoạch kinh doanh sau 9 tháng

Kết thúc 9 tháng đầu năm, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) xác lập mức lợi nhuận sau thuế cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Kết quả này cho thấy những chuyển biến rõ nét về năng lực và hiệu quả hoạt động của ngân hàng trong giai đoạn phát triển mới.

Hoàn thành vượt kế hoạch năm sau 9 tháng

Theo báo cáo tài chính quý III và lũy kế 9 tháng năm 2026, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) duy trì đà tăng trưởng tích cực, ghi nhận kết quả nổi bật ở quy mô và hiệu quả hoạt động.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt gần 1.574 tỷ đồng , tăng 141,4% so với cùng kỳ năm 2025, lập kỷ lục cao nhất về lợi nhuận kể từ khi thành lập ngân hàng tới nay. Riêng quý III, NCB đạt hơn 847 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 66% so với quý II và tăng tới 346% so với cùng kỳ năm 2025.

NCB kinh doanh khởi sắc và tham gia ngày càng sâu rộng vào các dự án lớn, trọng điểm trên cả nước.

Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Trong 9 tháng qua, thu nhập lãi thuần đạt hơn 3.333,8 tỷ đồng , tăng 71% so cùng kỳ năm 2025 nhờ đẩy mạnh hoạt động tín dụng và kiểm soát tốt chất lượng tài sản. Cùng với đóng góp từ hoạt động kinh doanh khác, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của ngân hàng đạt hơn 3.942,2 tỷ đồng , tăng hơn 74% so với cùng kỳ. Riêng quý III, chỉ tiêu này đạt hơn 1.837 tỷ đồng , tăng gần 141,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, NCB chủ động đa dạng hóa kênh huy động, phát triển sản phẩm tài chính đặc biệt, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng, tạo dư địa cho chặng nước rút cuối năm. Tính đến cuối quý III, quy mô huy động tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá của NCB đạt hơn 188.879 tỷ đồng , tăng 43,16% so với cuối năm 2025. Tiền gửi không kỳ hạn (Casa) của NCB tính đến ngày 30/9 cũng đạt hơn 19.536 tỷ đồng , góp phần bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Tổng tài sản của NCB tại thời điểm cuối quý III đạt gần 238.221 tỷ đồng , tăng 46% so với cuối năm 2025. Tổng cho vay khách hàng đạt hơn 150.661 tỷ đồng , tăng hơn 53.116 tỷ đồng so với 31/12/2025. Tăng trưởng tín dụng trong kỳ có đóng góp đáng kể từ các khoản giải ngân mới, đặc biệt là dự án trọng điểm thuộc danh mục ưu tiên của Ngân hàng Nhà nước.

NCB bước vào giai đoạn phát triển mới.

Cùng với mở rộng quy mô, ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp kiểm soát chất lượng tín dụng và xử lý nợ theo lộ trình Phương án cơ cấu lại (PACCL). Tỷ lệ và cơ cấu nợ xấu cải thiện cho thấy NCB đang kiểm soát tốt chất lượng danh mục cho vay, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn và thực hiện tốt các giải pháp xử lý nợ theo đúng lộ trình PACCL.

So với kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, NCB vượt kế hoạch tất cả chỉ tiêu sau 9 tháng. Trong đó, tổng tài sản vượt 25%; tổng huy động vốn và cho vay khách hàng vượt lần lượt 19% và 14%; Casa vượt 28% so với kế hoạch cả năm.

Nền tảng nội lực mở ra dư địa phát triển trong chu kỳ mới

Những kết quả tích cực trong 9 tháng đầu năm đánh dấu bước đi khởi sắc cho chu kỳ mới tăng trưởng ấn tượng. Đồng thời, khẳng định chiến lược phát triển của ngân hàng, hứa hẹn tạo nên thay đổi mang tính bứt phá trong giai đoạn 2026-2030, cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính xuất sắc trên thị trường.

Năng lực tài chính của ngân hàng được củng cố với quy mô vốn điều lệ dự kiến đạt gần 62.280 tỷ đồng vào năm 2027. Chất lượng hoạt động tiếp tục cải thiện, trong khi không gian phát triển được mở rộng thông qua lĩnh vực và phân khúc khách hàng có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Một trong những dấu ấn là sự tham gia của NCB vào dự án hạ tầng, đô thị và dịch vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của nhiều địa phương và công trình trọng điểm tầm cỡ quốc gia.

Tại Hà Nội, NCB tham gia tài trợ và thu xếp vốn cho dự án cầu Trần Hưng Đạo, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô. Tại Phú Quốc, ngân hàng phát huy vai trò mạch ngầm tài chính, đồng hành cùng nhà thầu, tổng thầu triển khai hàng loạt đại dự án phục vụ APEC 2027.

Mới đây, tại TP.HCM, NCB ký kết tài trợ, thu xếp vốn và cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho 2 dự án gồm: Dự án Quảng trường Trung tâm Thành phố và Trung tâm Hành chính của TP.HCM; dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc.

NCB ra mắt sản phẩm tiết kiệm NCB Signature Savings.

NCB cũng có những bước tiến về giải pháp, sản phẩm và năng lực đổi mới. Từ nền tảng ngân hàng số cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đến sản phẩm thẻ, sản phẩm tiết kiệm và giải pháp tài chính gắn với hệ sinh thái cao cấp. NCB từng bước tái định nghĩa trải nghiệm ngân hàng vượt ra ngoài giao dịch tài chính truyền thống, mang đến các đặc quyền cao cấp, đồng hành cùng khách hàng trải nghiệm phong cách sống tinh hoa, giàu cảm xúc và góp phần phát triển, số hóa ngành du lịch Việt Nam.

Từ bước đi bền bỉ và quyết liệt trong hành trình tái cấu trúc đến kết quả kinh doanh vượt trội, NCB từng bước chuyển hóa nội lực thành năng lực phát triển.