Ngay lần đầu tham dự, NCB được vinh danh trong “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” 2026 - Khối Doanh nghiệp vừa, đồng thời xếp thứ 6 ngành ngân hàng.

Kết quả này phản ánh sức hấp dẫn của môi trường làm việc và chiến lược phát triển nhân sự của NCB.

Sức hút từ ngân hàng bứt phá

"Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” là bảng xếp hạng thương hiệu nhà tuyển dụng do Anphabe tổ chức thường niên suốt 13 năm qua. Năm 2026, chương trình mang chủ đề “Human-AI Vantage - lợi thế cộng hưởng”, dựa trên khảo sát độc lập với hơn 70.000 đáp viên gồm người lao động, nhà quản lý, chuyên gia nhân sự, lãnh đạo doanh nghiệp, đánh giá sức hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng của hơn 700 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành. Bảng xếp hạng tôn vinh doanh nghiệp kết hợp sức mạnh công nghệ với phát triển con người, thích ứng nhanh với thay đổi của thị trường lao động.

Qua đánh giá đa chiều, NCB được xướng tên trong Top 100 - Khối Doanh nghiệp vừa, đồng thời đứng thứ 6 ngành ngân hàng ngay lần đầu tham gia. Kết quả được công bố tại Hội nghị Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 do Anphabe tổ chức ngày 18/11, ghi nhận bước tiến của thương hiệu tuyển dụng NCB.

NCB đạt vị trí thứ 6 ngành ngân hàng ngay lần đầu tham gia bảng xếp hạng.

Chia sẻ về sự kiện, ông Tạ Kiều Hưng, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc NCB, cho biết: “Điều chúng tôi hướng đến là xây dựng môi trường làm việc với chính sách vượt trội trên thị trường, nơi cán bộ nhân viên được cống hiến, phát triển, gắn bó và thụ hưởng thành quả lao động mình tạo ra, đồng thời góp phần xây dựng thế hệ người Việt Nam mới đáp ứng thời cuộc, với niềm tự hào góp sức vào sự phồn thịnh của khách hàng, cộng đồng và đất nước”.

Trong 5 năm qua, cùng quá trình chuyển đổi toàn diện, NCB đầu tư cho chiến lược phát triển nhân sự. Bên cạnh đội ngũ lãnh đạo cấp cao, chuyên gia trong và ngoài nước tham gia điều hành, ngân hàng đổi mới chính sách nhân sự, phát triển năng lực đội ngũ, đầu tư cho đào tạo và trao quyền. NCB từng nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” do HR Asia trao tặng 4 năm liên tiếp (2023-2026), vào “Top 4 doanh nghiệp được nhân viên nội bộ yêu thích” và “Top 6 doanh nghiệp được yêu thích ngành Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán” tại Enterprise of Choice 2026 do CareerViet tổ chức.

Con người là trung tâm, văn hóa là sợi dây gắn kết

Với kim chỉ nam “con người là trung tâm, công nghệ là công cụ”, NCB chú trọng phát triển năng lực đội ngũ để cán bộ nhân viên thích ứng với thay đổi trong môi trường làm việc mới. Chương trình đào tạo chuyên môn, kỹ năng số và tư duy đổi mới triển khai song song với ứng dụng công nghệ vào hoạt động. Phong trào thi đua về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số lan tỏa tinh thần học hỏi, chủ động trong toàn hệ thống.

NCB chú trọng phát triển nhân sự và xây dựng môi trường làm việc gắn kết.

Song hành phát triển năng lực, ngân hàng hoàn thiện chính sách thu nhập, phúc lợi, hệ thống đánh giá hiệu quả công việc và cơ chế phát triển nghề nghiệp. Công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ quản lý kế cận được chú trọng, tạo lộ trình phát triển rõ ràng. Điểm nhấn tại NCB là văn hóa trao quyền, tạo điều kiện để mỗi cá nhân chủ động đề xuất sáng kiến và đóng góp trực tiếp vào kết quả chung.

Tinh thần ấy được nuôi dưỡng trên nền tảng 5 giá trị cốt lõi gồm trung thực, trách nhiệm, tận tâm, sáng tạo và đoàn kết, cơ sở xây dựng sự tin tưởng, tinh thần hợp tác trong tổ chức. Thông qua hoạt động kết nối nội bộ và văn hóa đối thoại cởi mở, NCB tạo môi trường làm việc nơi mỗi cá nhân được lắng nghe, ghi nhận và phát huy thế mạnh riêng.

Việc được vinh danh tại Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 ghi nhận nỗ lực của NCB trong xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc và phát triển đội ngũ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và đóng góp cho cộng đồng.