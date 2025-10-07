Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
NATO chặn máy bay quân sự Nga trên biển Baltic

  • Thứ ba, 7/10/2025 15:21 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Các máy bay chiến đấu của NATO đã 3 lần chặn máy bay Nga trong một tuần, do vi phạm quy định bay trên không phận các quốc gia vùng biển Baltic.

Kênh truyền hình LRT (Litva) ngày 6/10 đưa tin, ngày 30/9, các máy bay chiến đấu của NATO đã được điều động để hộ tống hai máy bay vận tải AN-12, bay từ lãnh thổ Nga đến khu vực Kaliningrad, qua không phận quốc tế.

Những máy bay này bật bộ đáp radar nhưng không có kế hoạch bay.

Cũng trong ngày 30/9, máy bay NATO phát hiện thêm một máy bay vận tải AN-72 có bộ phát đáp hoạt động và liên lạc với Trung tâm Kiểm soát Bay Khu vực (RSVS). Cùng thời điểm, bốn tiêm kích Su-30 và hai chiếc MiG-31 xuất phát từ Kaliningrad nhưng không bật bộ phát đáp, không có kế hoạch bay và cũng không thiết lập liên lạc vô tuyến.

Đáng chú ý, ngày 1/10, các máy bay chiến đấu của NATO tiếp tục hộ tống một chiếc Su-35 và phát hiện thêm một máy bay trinh sát Su-24MR hoạt động mà không có bộ phát đáp hay kế hoạch bay.

Trong bối cảnh căng thẳng Nga và NATO leo thang sau một loạt vụ xâm phạm không phận NATO của máy bay không người lái nghi của Nga, các vụ chặn máy bay như trên đang diễn ra ngày càng thường xuyên quanh khu vực Baltic và Biển Đen.

NATO cho biết sẽ duy trì các hoạt động tuần tra nhằm đảm bảo an ninh không phận của liên minh, trong khi Moscow khẳng định các chuyến bay quân sự diễn ra trong vùng trời quốc tế và không vi phạm lãnh thổ bất kỳ quốc gia nào.

Quỳnh Như/Tiền Phong

  • NATO

    NATO

    Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (viết tắt: NATO) là một liên minh quân sự dựa trên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được ký kết vào ngày 4 tháng 4 năm 1949 bao gồm Mỹ và một số nước ở châu Âu (các nước 2 bên bờ Đại Tây Dương). Những năm đầu tiên thành lập, NATO chỉ là một liên minh chính trị. Tuy nhiên, do cuộc chiến tranh Triều Tiên tác động, một tổ chức quân sự hợp nhất đã được thành lập.

    Bạn có biết: Trên danh nghĩa, NATO là liên minh phòng thủ trong đó các nước thành viên thực hiện phòng thủ chung khi bị tấn công bởi bên ngoài. Thực tế, NATO cũng tổ chức nhiều cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia khác dù các quốc gia này chưa hề xâm phạm đến các thành viên như cuộc tấn công Nam Tư năm 1999, Afghanistan năm 2001...

    • Thành lập: 4/4/1949
    • Trụ sở chính: Bruxelles (Bỉ)
    • Số nước thành viên: 28

