Napoli nhận đề nghị mua lại trị giá 2 tỷ euro.

Một tập đoàn đầu tư Mỹ gửi lời đề nghị trị giá 2 tỷ euro để mua lại Napoli, nhưng chủ tịch Aurelio De Laurentiis hiện chưa muốn bán CLB.

Theo The Athletic, tập đoàn Underdog Global Partners (UGP) đang đại diện cho nhóm nhà đầu tư Mỹ theo đuổi thương vụ thâu tóm Napoli. Đây được xem là một trong những đề nghị lớn nhất lịch sử bóng đá Italy dành cho một CLB Serie A.

Napoli hiện là một trong số ít đội bóng lớn tại châu Âu vẫn duy trì mô hình sở hữu gia đình truyền thống. Aurelio De Laurentiis tiếp quản CLB từ năm 2004 và góp công lớn đưa đội bóng miền nam Italy trở lại vị thế hàng đầu Serie A.

Tuy nhiên, tương lai của Napoli có thể thay đổi khi các nhà đầu tư Mỹ muốn xây dựng một dự án thể thao quy mô lớn tại thành phố Naples. Theo kế hoạch, UGP không chỉ muốn sở hữu CLB mà còn hướng đến phát triển cơ sở hạ tầng, bao gồm cả kế hoạch cải tạo sân Diego Maradona.

Dù vậy, phản ứng ban đầu từ De Laurentiis được cho là rất cứng rắn. Chủ tịch Napoli khẳng định đội bóng không phải để bán và chưa có ý định bước vào đàm phán chính thức.

Tuy nhiên, phía UGP vẫn chưa từ bỏ. Tập đoàn này theo đuổi thương vụ suốt nhiều tháng và được cho là đang cố gắng giải quyết những lo ngại từ phía Napoli để thuyết phục ban lãnh đạo CLB.

UGP hiện cũng sở hữu Campobasso tại Serie C và CLB bóng rổ Napoli Basket. Ngoài bóng đá, tập đoàn Mỹ còn có tham vọng tham gia NBA Europe, giải đấu dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Nếu thương vụ thành công, Napoli có thể trở thành trung tâm của một mô hình thể thao đa lĩnh vực tại Italy. Đây cũng sẽ là một trong những vụ mua bán lớn nhất lịch sử thể thao thế giới.

Điều đáng chú ý là số tiền 2 tỷ euro cao hơn rất nhiều khoản đầu tư mà De Laurentiis từng bỏ ra để cứu Napoli khỏi khủng hoảng cách đây hơn 20 năm. Dù vậy, phía UGP hiện từ chối đưa ra bình luận chính thức liên quan đến thương vụ này.