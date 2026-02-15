Nani: 'Nếu thua trận, Ronaldo sẽ khóc'

Nani tiết lộ Cristiano Ronaldo sống với bóng đá bằng đam mê cực độ từ nhỏ, đến mức khóc khi thua trận.

Ronaldo trên đường chinh phục kỷ lục 1000 bàn thắng.

Trước khi chạm mốc hàng trăm bàn thắng và dần tiến tới kỷ lục 1000 bàn, giành 5 Quả bóng Vàng và những kỷ lục nối dài qua từng mùa giải, Cristiano Ronaldo từng chỉ là một cậu bé tại học viện Sporting Lisbon với giấc mơ như bao người khác.

Nhưng theo lời Nani, ngay từ những ngày đó, Ronaldo đã khác biệt.

Hai cầu thủ từng tập luyện và trưởng thành cùng nhau ở học viện Sporting, trước khi tái hợp tại Manchester United và đội tuyển Bồ Đào Nha. Nhìn lại quãng thời gian ấy, Nani cho rằng tinh thần và cá tính của Ronaldo đã bộc lộ rất sớm.

"Ngay cả khi còn là một đứa trẻ, cậu ấy đã nổi bật hơn tất cả", Nani chia sẻ với FourFourTwo, "Cristiano sống với bóng đá bằng niềm đam mê khổng lồ. Nếu không thắng hoặc mọi thứ không diễn ra suôn sẻ, cậu ấy sẽ khóc.”

Theo Nani, đó không phải biểu hiện của yếu đuối mà là minh chứng cho khát khao chiến thắng. Ronaldo khi ấy đã biết rõ mình muốn gì và theo đuổi mục tiêu với cường độ hiếm thấy ở một cầu thủ tuổi thiếu niên.

Ronaldo đã khao khát chiến thắng từ khi còn là một cậu bé.

Nani cũng kể lại hành trình riêng của mình. Ở tuổi 16, anh từng tập luyện song song với cả Sporting và Benfica trước khi quyết định chọn Sporting, đội bóng anh yêu thích hơn và có cả những người bạn ở đó. Chính quyết định đó đưa anh đến gần Ronaldo hơn.

"Thời điểm đó, chúng tôi không nghĩ đến việc trở thành huyền thoại. Chúng tôi chỉ chơi bóng và tận hưởng", Nani nói, "Chúng tôi mơ được làm cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng cũng hiểu rằng giấc mơ đó còn xa. Mọi thứ diễn ra rất nhanh khi cơ hội đến và chúng tôi không bỏ lỡ".

Tinh thần hy sinh từ khi còn trẻ, theo Nani, là nền tảng cho thành công sau này. Với Ronaldo, khát vọng ấy đi kèm sự kỷ luật và cường độ tập luyện vượt chuẩn.

Từ những giọt nước mắt khi thua trận ở học viện Sporting đến vị thế một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, hành trình của Ronaldo không đến từ may mắn. Nó bắt đầu từ niềm đam mê gần như ám ảnh với chiến thắng – điều mà Nani đã nhìn thấy từ thuở ban đầu.