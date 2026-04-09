Nàng thơ Ngọc Xuân khác lạ

Loạt hình mới của Ngọc Xuân đang gây chú ý. Nữ diễn viên tiết lộ hiện cô nặng 60 kg.

Mới đây, Ngọc Xuân chia sẻ hình ảnh mới, kèm chú thích: “60 kg, cảm ơn bạn”. Trong hình, nữ diễn viên lộ diện với vẻ ngoài được nhận xét tròn trịa hơn. Đặc biệt, Ngọc Xuân trông lạ lẫm, cá tính với mái tóc ngắn uốn xoăn nhẹ và set đồ denim khỏe khoắn, trẻ trung. Kiểu tóc này được nữ diễn viên để từ đầu năm. Trước đó, cô gắn liền với mái tóc dài, hình ảnh dịu dàng, nữ tính.

Ở phần bình luận dưới loạt ảnh vừa đăng tải, nhiều khán giả bất ngờ với diện mạo mới của nữ diễn viên. Không ít tài khoản nhận xét việc tăng cân giúp Ngọc Xuân tươi tắn, tràn đầy sức sống hơn.

Ngọc Xuân khác lạ với kiểu tóc ngắn. Ảnh: FBNV.

Ngọc Xuân sinh năm 1999 tại Tiền Giang. Cô theo học tại sân khấu kịch Hồng Vân vì niềm đam mê diễn xuất, đồng thời tích cực tham gia casting nhiều dự án. Nữ diễn viên từng thử sức với các dự án phim, trong đó có Đất rừng phương Nam. Tuy nhiên, phải đến khi góp mặt trong Ngày xưa có một chuyện tình, Ngọc Xuân mới thực sự ghi dấu ấn và được biết tới nhiều hơn.

Trong phim, cô vào vai Miền - nhân vật có hành trình cảm xúc nhiều biến động. Từ một nữ sinh ngây thơ, trong trẻo, hết lòng yêu Phúc (Nhật Hoàng), Miền dần bước qua những biến cố lớn của cuộc đời, trở thành mẹ đơn thân và tìm kiếm sự bình yên bên Vinh (Avin Lu). Lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc giúp Ngọc Xuân nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Vai diễn này giúp cô nhanh chóng trở thành gương mặt tiềm năng của làng điện ảnh.

Năm 2025, Ngọc Xuân đảm nhận vai nhỏ trong Tử chiến trên không. Cô cũng góp mặt trong phim điện ảnh Làm giàu với ma.