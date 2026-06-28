Nắng nóng trên 40°C gây xáo trộn khắp châu Âu

Người dân khắp châu Âu tìm cách chống chọi với đợt nắng nóng kỷ lục khi nhiệt độ vượt ngưỡng 40°C khiến nhiều thành phố rơi vào tình trạng quá tải và đời sống bị đảo lộn.

Bản đồ nhiệt độ châu Âu ngày 27/6 với màu đỏ và cam thể hiện mức nhiệt độ kỷ lục phủ khắp khu vực. Ảnh: CBS News.

Đợt nắng nóng này hiện tiếp tục lan về phía đông và có thể tiếp tục phá thêm kỷ lục khi di chuyển về phía Ba Lan. Tình trạng thời tiết cực đoan đã đẩy nhiệt độ lên cao hơn khoảng 18°C so với mức trung bình theo mùa, khiến các di tích văn hóa trên khắp châu Âu buộc phải đóng cửa và ngành nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề.

Nước Đức chịu tổn thất lớn khi trải qua những đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng 6 và tiếp tục đối mặt với thời tiết gay gắt vào ngày thứ 27/6.

Xe phun nước của cảnh sát phun làm mát tại Cổng Brandenburg, thủ đô Berlin (Đức) ngày 27/6. Ảnh: Reuters.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Đức đã phát cảnh báo nắng nóng cực đoan trên gần như toàn bộ lãnh thổ, dự báo nhiệt độ trung bình khoảng 36°C trên toàn quốc và mức cao cục bộ có thể lên tới 42°C.

Nắng nóng cũng trực tiếp đe dọa hệ thống giao thông và các sự kiện công cộng tại nước này. Gần Hamburg, làn đường chính trên một đoạn cao tốc A7, một trong những tuyến đường đông đúc nhất Đức, đã phải đóng cửa sau khi nhựa đường bị nứt do nhiệt.

Đối mặt với nguy cơ hạ tầng bị hư hại, bao gồm mặt đường bị biến dạng và đường ray xe lửa giãn nở do nhiệt, công ty đường sắt quốc gia Đức Deutsche Bahn đã cho phép hành khách hủy miễn phí các vé đường dài đặt đến đầu tuần tới.

Một đơn vị vận hành khác là National Express cho biết đã tạm dừng một số chuyến tàu vào chiều 27/6 tại bang North Rhine-Westphalia, bang đông dân nhất của Đức, như một biện pháp phòng ngừa.

Nắng nóng gay gắt cũng buộc ban tổ chức giải ba môn phối hợp Ironman vô địch châu Âu cự ly dài tại Frankfurt vào ngày 28/6 phải rút ngắn đường đạp xe và chạy bộ của các vận động viên.

Tại Pháp, đợt nắng nóng dữ dội trong tháng 6 đã khiến hàng chục người thiệt mạng. Với mức nhiệt vượt quá 40°C, cuộc sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn khi giao thông đường sắt và sản xuất điện bị gián đoạn.

Chính quyền phải ban hành lệnh cấm rượu, đình chỉ hoạt động trường học cũng như hoãn các sự kiện ngoài trời.

Các quan chức địa phương cho biết số vụ cháy rừng tại Pháp cũng tăng so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng của thời tiết.

Tháp Eiffel trong đợt nắng nóng ở thủ đô Paris (Pháp) ngày 27/6. Ảnh: Reuters.

Nắng nóng gay gắt cũng lan rộng sang Italy, khiến Bộ Y tế nước này phải ban hành cảnh báo đỏ tại 18 thành phố lớn vào ngày 27 và 28/6, bao gồm Milan, Rome, Turin, Venice, Genoa, Florence và Bologna, khi nhiệt độ dự kiến có thể lên tới 39°C ở một số khu vực.

Sự cố thời tiết này cũng khiến ban tổ chức lễ diễu hành Pride tại Milan phải hoãn giờ bắt đầu để tránh thời điểm nắng nóng đạt đỉnh trong ngày.

Trong khi đó, Anh ghi nhận nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến nước. Chỉ riêng hôm 27/6, đã có 4 người tử vong sau khi gặp nạn khi bơi ở vùng nước mở, nâng tổng số người chết đuối trong đợt nắng nóng gần đây lên 6 người.

Đan Mạch ghi nhận ngày nóng nhất trong lịch sử kể từ khi bắt đầu đo đạc vào năm 1874 với mức nhiệt 36,6°C ở phía bắc Odense vào ngày 27/6.

Slovakia xác nhận đêm 26/6 là đêm nóng nhất từng ghi nhận tại quốc gia này khi nhiệt độ không thể giảm xuống dưới mức 26,3°C.

Theo Reuters, đợt nắng nóng bị đẩy lên cao do hiện tượng được gọi là “khối áp cao Omega”, tạo ra tình trạng không khí nóng bị giữ lại trên một khu vực trong thời gian dài, còn không khí lạnh chỉ tồn tại ở các rìa.

Các nhà khoa học khẳng định đợt nắng nóng này gần như không thể xảy ra nếu không có cuộc khủng hoảng khí hậu do con người gây ra. Biến đổi khí hậu đã khiến khả năng xuất hiện mức nhiệt ban đêm như trong tuần này cao gấp 100 lần so với chỉ hai thập kỷ trước.

Nắng nóng kỷ lục, người châu Âu chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy Các doanh nghiệp trên khắp châu Âu đang tìm cách ứng phó với nền nhiệt cao do hiện tượng "vòm nhiệt" bao trùm lục địa trong nhiều ngày liên tiếp.