Nắng nóng gay gắt bao trùm TP.HCM và Nam Bộ trong tháng 4

Nông dân xã Lương Tâm, thành phố Cần Thơ thường xuyên tưới nước cho cây trồng trước tình trạng nắng nóng kéo dài. Ảnh: Duy Khương/TTXVN.

Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành Nam Bộ đang bước vào cao điểm mùa khô với nền nhiệt tăng mạnh, nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng ngay từ đầu tháng 4, sau khi khu vực này đã trải qua nhiều ngày oi bức kéo dài từ nửa cuối tháng 3.

Diễn biến này được đánh giá phù hợp với quy luật thời tiết hàng năm, song năm nay có xu hướng đến sớm và cường độ cao hơn trung bình.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong giai đoạn chuyển tiếp từ cuối mùa khô sang đầu mùa mưa (thường rơi vào cuối tháng 4, đầu tháng 5), khu vực Nam Bộ thường ghi nhận các đợt nắng nóng kéo dài, xen kẽ mưa dông trái mùa.

Tuy nhiên, năm nay, nắng nóng không chỉ xuất hiện sớm mà còn có xu hướng mở rộng và duy trì liên tục nhiều ngày, với cường độ mạnh trên diện rộng.

Bản tin Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ sáng ngày 6/4 cho thấy nắng nóng đang diễn ra trên hầu khắp khu vực Nam Bộ, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh và các địa bàn lân cận chịu ảnh hưởng rõ nét.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; riêng một số khu vực có khả năng ghi nhận mức nhiệt cao hơn trong những ngày tới. Độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 35 tới 45%, làm gia tăng cảm giác khô nóng, oi bức.

Đáng lưu ý, thời gian nắng nóng gay gắt tập trung trong khoảng từ 12-15 giờ hàng ngày. Nắng nóng được dự báo còn tiếp tục duy trì trong nhiều ngày tới, chưa có dấu hiệu suy giảm rõ rệt, do tác động của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh và mở rộng về phía Đông Nam, kết hợp với áp cao cận nhiệt đới trên cao lấn Tây và chi phối thời tiết khu vực.

Trong những ngày tiếp theo, nền nhiệt tại Nam Bộ có xu hướng tăng thêm, phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Trong tháng 4, nhiệt độ cao nhất tại khu vực miền Đông có thể đạt 36-39 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Thực tế những ngày đầu tháng 4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nền nhiệt tăng cao kèm độ ẩm giảm thấp khiến không khí trở nên khô nóng rõ rệt, đặc biệt vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

Anh Lâm Minh Huy, tài xế xe công nghệ hoạt động tại khu vực trung tâm thành phố cho biết từ trưa đến chiều, nắng rất gắt, chạy xe ngoài đường như bị hắt lửa vào mặt. Có lúc phải dừng nghỉ sớm vì quá mệt, người dễ mất sức hơn bình thường.

Bà Danh Thị Hiền, người bán hàng rong tại phường Bình Thạnh chia sẻ thời tiết nắng nóng kéo dài khiến việc buôn bán gặp nhiều khó khăn. Khách ít hơn vì ai cũng ngại ra đường, còn người bán phải ngồi ngoài trời lâu nên rất dễ mệt, khô rát.

Theo các chuyên gia khí tượng, nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm thấp khiến môi trường trở nên hanh khô, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng. Đồng thời, thời tiết cực đoan còn có thể gây mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt nếu người dân tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.

Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt và sản xuất tăng mạnh trong những ngày nắng nóng cũng tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ, nhất là tại các khu dân cư đông đúc và khu công nghiệp.

Đáng chú ý, dù nắng nóng chiếm ưu thế, trong khoảng 3-4 ngày tới, khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông vào chiều tối do tác động của quá trình chuyển mùa. Các cơn mưa chủ yếu là mưa dông trái mùa, có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt từ 12 tới 15 giờ; bổ sung đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nắng phù hợp. Đồng thời, cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo để chủ động ứng phó, giảm thiểu rủi ro trong sinh hoạt và lao động.