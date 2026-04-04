Miền Bắc sắp nóng như đổ lửa

Từ ngày 6/4, khu vực Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Từ 7/4, nắng nóng mở rộng ra toàn miền Bắc và kéo dài nhiều ngày. Miền Trung, Nam Bộ nắng nóng cũng gia tăng trong những ngày tới.

Nhờ ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu nên hôm nay (4/4), miền Bắc thời tiết mát mẻ, nắng nhẹ vào trưa chiều, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ cao nhất 33-35 độ. Dự báo ngày mai (5/4), miền Bắc tăng 2-3 độ so với hôm nay với nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, khu vực Tây Bắc cao hơn.

Từ ngày 6/4, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh, khu vực Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng từ 35-37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ.

Từ ngày 7/4, nắng nóng mở rộng ra toàn miền Bắc, kéo dài trong nhiều ngày với nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ, có nơi 39 độ.

Thủ đô Hà Nội ngày 5/4 nhiệt độ cao nhất từ 32-33 độ, ngày 6/4 nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, ngày 7/4 nhiệt độ cao nhất 37 độ.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Miền Bắc nóng như đổ lửa từ thứ Hai tuần tới (6/4).

Trong suốt đợt nắng nóng, miền Bắc ít khả năng xảy ra các đợt mưa dông diện rộng, kéo dài. Tuy nhiên, vào buổi chiều những ngày nắng nóng có thể xảy ra các cơn dông nhiệt rất nguy hiểm. Các cơn dông nhiệt thường xảy ra trong thời gian ngắn nhưng gây mưa với cường suất lớn, kèm lốc sét và gió giật mạnh, chỉ có thể dự báo trước từ 45-60 phút.

Tại miền Trung, nắng nóng đã xuất hiện trong nhiều ngày qua. Hôm nay (4/4), khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như Tuyên Hóa (Quảng Trị) 37.2 độ, Nam Đông (Huế) 37.5 độ, Tam Kỳ (Đà Nẵng) 37.1 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37.6 độ.

Dự báo trong hai ngày 5-6/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Gia Lai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Tại Đông Nam Bộ, đợt nắng nóng nhiều ngày qua chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong hai ngày 5-6/4, khu vực này tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45- 50%. Nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.