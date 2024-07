Nắng nóng dữ dội càn quét châu Âu

Khách du lịch và người dân vật vã vì nhiệt độ tăng lên tới 44 độ C ở Tây Ban Nha, cháy rừng lan rộng ở Hy Lạp và Croatia.

Một đợt nắng nóng dữ dội đang tràn qua khu vực miền Nam và miền Trung châu Âu, khiến nhiệt độ lên tới 44 độ C ở nhiều vùng của Tây Ban Nha, gây ra cháy rừng ở Hy Lạp và Croatia, đồng thời khiến các chính phủ kêu gọi người dân đặc biệt cẩn thận khi nhiệt độ tăng cao, theo Guardian.

Ngày nóng nhất

Tại Tây Ban Nha, cơ quan khí tượng quốc gia, Aemet, cho biết nhiệt độ hôm 19/7 lên tới 40 độ C trên khắp đất nước - và thậm chí ở mức 44 độ C tại các khu vực Andalucía - khi đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè ập đến. Aemet thông báo nhiệt độ cao do khối "không khí rất nóng, khô và bụi" từ Bắc Phi gây ra, dự kiến kéo dài sang cả ngày 20/7.

“Hôm nay được dự báo là ngày nóng nhất của đợt nắng nóng này, nhiệt độ có thể vượt quá 40 độ C ở các khu vực rộng lớn ở nửa phía nam Tây Ban Nha, ở thung lũng Ebro và nội địa Mallorca”, Luis Bañon, người phát ngôn của Aemet cho biết.

“Hôm nay, bầu trời tràn ngập cát từ sa mạc Sahara, đặc biệt là ở phía đông nam bán đảo, ở Ceuta, Melilla, Balearics và phía đông Canaries”.

Bộ Y tế Tây Ban Nha đã phát cảnh báo với phần lớn nước này, kêu gọi người dân thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết trước nhiệt độ cao: “Khi trời nóng: hãy tự bảo vệ mình; uống đủ nước; giữ cho cơ thể an toàn và chăm sóc những người dễ bị tổn thương hơn”.

Héctor Tejero, người đứng đầu Cơ quan Sức khỏe và Biến đổi khí hậu của Bộ Y tế Tây Ban Nha, cho biết mọi người cần quan tâm nghiêm túc đến nắng nóng và thay đổi hành vi cho phù hợp.

Ông nói: “Nắng nóng đang gây tác động lớn và tình hình sẽ còn tồi tệ hơn. Nhưng trong khi mức độ tiếp xúc với nhiệt độ cao đỉnh điểm sẽ tăng lên, chúng ta cũng có thể tăng cường khả năng thích ứng… Mặc dù thời tiết ở Tây Ban Nha nóng hơn 20 năm trước nhưng ít người chết hơn vì nhà cửa thích nghi tốt hơn, vì chúng ta có máy điều hòa không khí, và vì mọi người đang xây dựng một nền văn hóa đối phó với nắng nóng”.

Ngay cả một tia lửa cũng có thể gây ra thảm họa lớn

Tại Hy Lạp, đợt nắng nóng thứ hai trong mùa hè mang theo gió khô, nóng, cháy rừng và nhiệt độ lên tới 43 độ C hôm 18/7.

Hy Lạp đang phải hứng chịu đợt nắng nóng thứ hai trong năm, với nhiệt độ trên 40 độ C tiếp tục kéo dài cho đến 21/7. Ảnh: Bloomberg.

Lực lượng cứu hỏa đã phải chống chọi với hai đám cháy lớn hôm 18/7, một đám cháy gần ngôi làng ở ngoại ô thành phố phía bắc Thessaloniki và một đám cháy rừng trên đảo Kea, gần Athens. Cơ quan Dịch vụ khẩn cấp đã ra lệnh sơ tán hai khu vực ở Kea, trong khi truyền thông địa phương cho biết đám cháy gần Thessaloniki đã làm hư hại một số ngôi nhà.

Người phát ngôn của chính phủ Hy Lạp, Pavlos Marinakis, cho biết: “Chúng tôi kêu gọi công chúng đặc biệt cẩn thận vì trong vài ngày tới có nguy cơ rất cao về bùng phát cháy rừng nghiêm trọng. Ngay cả một tia lửa cũng có thể gây ra thảm họa lớn”.

Chính quyền đã đóng cửa tất cả các địa điểm khảo cổ ở Athens trong ngày thứ hai liên tiếp hôm 18/7 và hạn chế hoạt động ngoài trời.

Giống như nhiều quốc gia khách ở châu Âu, nhiệt độ cao đã nhiều lần làm gián đoạn các hoạt động thường ngày ở Hy Lạp kể từ tháng 6. Hàng trăm vụ cháy rừng - liên quan đến tình trạng khẩn cấp về khí hậu (theo nhận định của các nhà khoa học) - đã bùng phát sau mùa đông nóng nhất được ghi nhận.

Đối mặt với dự báo về đợt nắng nóng dài nhất trong lịch sử Hy Lạp, chính phủ đã ra lệnh cho một số doanh nghiệp không cho nhân viên làm công việc nặng nhọc ngoài trời từ giữa trưa cho đến 17h chiều trong tuần này vì nhiệt độ dự kiến​​​ lên tới 42 độ C ở nhiều nơi trên toàn quốc.

Các vụ cháy rừng tại Hy Lạp trở nên tàn khốc hơn trong những năm gần đây khi mùa hè khô hơn, nóng hơn và nhiều gió hơn do các tác động của biến đổi khí hậu. Ảnh: THX.

Kêu gọi cẩn trọng

Trong khi đó, Italy đặt 14 thành phố trong tình trạng báo động cao nhất vì nhiệt độ dự kiến ​vượt quá 40 độ C, đặc biệt là ở khu vực miền Trung và miền Nam. Bộ Y tế cho biết mở rộng cảnh báo đỏ tới 17 thành phố của Italy hôm 19/7, vì nắng nóng gay gắt được dự báo tiếp tục cho đến 21/7.

Tại Croatia, giớit chức trách cho biết hàng chục lính cứu hỏa và ba máy bay thả bom nước đang xử lý đám cháy rừng bùng phát vào cuối ngày 18/7 gần khu nghỉ mát ven biển nổi tiếng Trogir.

Hiệp hội cứu hỏa quốc gia cho biết khoảng 70 lính cứu hỏa đã ngăn chặn ngọn lửa lan sang các ngôi nhà và khu phức hợp khách sạn.

Ngọn lửa gần Trogir, trên bờ biển miền Trung Adriatic, đã được kiểm soát và các lực lượng cứu hỏa bổ sung đang đến khu vực này. “Không có mối đe dọa nào đối với các ngôi nhà và khách du lịch”, chỉ huy lực lượng cứu hỏa Slavko Tuckovic xác nhận.

Đài truyền hình nhà nước HRT đưa tin tại làng Seget Donji, ngọn lửa đã nhấn chìm một khu rừng rộng lớn ven biển gần khu cắm trại du lịch.

Croatia, giống như phần còn lại của vùng Balkan, đã phải hứng chịu một đợt nắng nóng kéo dài bắt đầu từ đầu tháng này, nhiệt độ vượt quá 37 độ C. Hôm 16/7, công ty điện lực nhà nước Serbia thông báo mức tiêu thụ kỷ lục do sử dụng máy điều hòa không khí.