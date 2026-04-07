Nắng nóng cực gay gắt, có nơi trên 40 độ

  • Thứ ba, 7/4/2026 06:48 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Trong nhiều ngày tới, nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm khu vực Tây Bắc Bộ, nhiệt độ từ 39-40 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nắng nóng còn kéo dài đến 12/4.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nắng nóng, đêm không mưa. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, riêng Quảng Ninh-Hải Phòng 32-34 độ.

Hôm nay nắng nóng tiếp tục ở miền Bắc.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Hà Nội hôm nay nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Dự báo trong nhiều ngày tới, nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm khu vực Tây Bắc Bộ, có những nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt 39-40 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nắng nóng còn kéo dài đến hết tuần này 12/4.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng Đà Nẵng đến Phú Yên cũ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất Đà Nẵng – Phú Yên cũ từ 37-39 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt còn kéo dài trong nhiều ngày tới ở khu vực từ Thanh Hoá đến Phú Yên cũ, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng và cháy nổ ở khu dân cư.

Tây Nguyên hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Nam Bộ hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TP.HCM hôm nay nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Nắng nóng gay gắt bao trùm TP.HCM và Nam Bộ trong tháng 4

Trong tháng 4, nhiệt độ cao nhất tại khu vực miền Đông Nam Bộ có thể đạt 36-39 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

13 giờ trước

Dự báo thời tiết ngày 5/4: Miền Trung nắng nhất vượt 39°C

Dự báo thời tiết ngày 5/4, miền Bắc tăng nhiệt, miền Trung tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất vượt mức 39°C

06:15 5/4/2026

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

