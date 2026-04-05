Dự báo thời tiết ngày 5/4: Miền Trung nắng nhất vượt 39°C

Dự báo thời tiết ngày 5/4, miền Bắc tăng nhiệt, miền Trung tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất vượt mức 39°C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay ngày 5-6/4, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk trời nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 39°C, độ ẩm thấp nhất trong không khí chỉ dao động 40-45% càng khiến thời tiết nơi đây oi bức, ngột ngạt.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 5/4

Cũng trong 2 ngày này, miền Đông Nam Bộ duy trì chuỗi ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C, độ ẩm thấp nhất trong không khí cũng chỉ khoảng 45-50%. Cao nguyên Trung Bộ nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C.

Cũng theo cơ quan khí tượng, ngày 5/4, miền Bắc tăng nhiệt, khu vực Tây Bắc Bộ cũng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C.

Sang ngày 6/4, Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C, độ ẩm tương đối thấp nhất dao động 45-55%.

Nắng nóng ở các khu vực trên khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Mặc dù ban ngày nắng nóng nhưng chiều tối và đêm, các khu vực trên có thể xảy ra tình trạng mưa rào và dông cục bộ, nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 5/4

TP Hà Nội mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng, trong đó, Tây Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, khu Tây Bắc có nơi trên 36°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. hiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 39°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37°C, có nơi trên 39°C, phía Nam 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ đêm mưa rào vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, miền Đông nắng nóng diện rộng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 36°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C, có nơi trên 35°C.

Ngày 4/4, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C như các trạm: Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,3°C; Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,4 độ; Sơn Hòa (Đắk Lắk) 39,5°C… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-50%.