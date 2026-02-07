Tin mừng về iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max có thể sở hữu dung lượng pin lớn, cho thời lượng sử dụng dài nhất trong các dòng iPhone từ trước đến nay.

iPhone 17 Pro. Ảnh: Bloomberg.

Theo bài viết trên tài khoản Weibo của chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station, iPhone 18 Pro Max sẽ có dung lượng pin 5.100-5.200 mAh, cao nhất trong các dòng smartphone của Apple.

Kết hợp những cải tiến về hiệu năng trên chip A20 Pro, được sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC, iPhone 18 Pro Max có thể sở hữu thời lượng pin tốt hơn. Dựa trên tin đồn, thiết bị sẽ dày hơn bản tiền nhiệm để chứa viên pin lớn hơn.

iPhone 17 Pro Max có dung lượng pin 5.088 mAh, lớn nhất trong các dòng iPhone. Apple cho biết thời lượng pin trên sản phẩm có thể đạt tối đa 39 tiếng.

Hồi đầu tháng 2, trang tin CNET công bố kết quả thử nghiệm thời lượng pin của iPhone 17 Pro Max với một số smartphone Android, kể cả các model dùng công nghệ silicon-carbon để chứa pin lớn hơn.

Kết quả cho thấy iPhone 17 Pro Max sở hữu thời lượng pin lâu nhất, thậm chí vượt qua một số model như OnePlus 15 (7.300 mAh) hay Poco F7 Ultra (5.600 mAh). Apple cũng là thương hiệu có thời lượng pin tổng thể tốt nhất.

Với dung lượng lớn và chip hiệu quả hơn, MacRumors dự đoán iPhone 18 Pro Max hoàn toàn có thể cho thời lượng pin 40 tiếng hoặc lâu hơn.

Không chỉ iPhone 18 Pro Max, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple được đồn đoán có thời lượng pin tốt nhất thị trường. Dựa trên tin đồn, thiết bị sở hữu pin 5.500 mAh, cao nhất trong các dòng điện thoại gập hiện nay.

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max dự kiến ra mắt vào tháng 9. Những nâng cấp được đồn đoán trên sản phẩm gồm modem mạng C2, nút Camera Control thiết kế lại, camera trước 24 MP, camera chính phía sau có thể thay đổi khẩu độ.

Trước đó, trang tin ETNews (Hàn Quốc) cho biết Samsung Display sẽ cung cấp tấm nền OLED oxit silicon đa tinh thể nhiệt độ thấp (LTPO+) cho dòng iPhone 18 Pro và iPhone gập.

Các tấm nền này sử dụng công nghệ oxit trong bộ điều khiển, giúp cải thiện hiệu suất năng lượng, đồng thời hỗ trợ việc đặt camera hồng ngoại bên dưới màn hình.

Với việc sử dụng tấm nền LTPO+ trên iPhone 18 Pro và iPhone gập, Apple có thể di chuyển các cảm biến Face ID xuống dưới màn hình, giúp thu nhỏ kích thước Dynamic Island.