Nạn nhân vụ cháy ở Hong Kong được hỗ trợ hàng chục triệu USD

Nhiều tập đoàn Trung Quốc đã cam kết hỗ trợ hàng chục triệu USD cho công tác cứu hộ sau thảm họa cháy chung cư Wang Fuk Court tại Hong Kong (Trung Quốc).

Các tập đoàn và doanh nhân Trung Quốc đã cam kết hỗ trợ khoảng 77 triệu USD cho công tác cứu hộ, cứu nạn của vụ cháy chung cư Wang Fuk Court. Ảnh: Reuters.

Nhiều doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc đã cam kết hỗ trợ hàng chục triệu USD cho công tác cứu hộ sau vụ cháy nghiêm trọng tại khu chung cư Wang Fuk Court, Hong Kong, khiến ít nhất 94 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích, theo CNBC.

Theo đó, Tập đoàn Alibaba và công ty liên kết Ant Group đã đóng góp 30 triệu HKD (tương đương 3,8 triệu USD ) cho hoạt động cứu trợ.

Riêng tỷ phú Jack Ma cũng cam kết góp thêm 30 triệu HKD thông qua quỹ từ thiện cá nhân để hỗ trợ những nạn nhân bị ảnh hưởng từ vụ cháy.

Ngoài ra, hãng sản xuất đồ thể thao Anta, chủ sở hữu các thương hiệu như Jack Wolfskin và Fila, thông báo sẽ quyên góp 30 triệu HKD bằng tiền mặt và trang thiết bị.

Hai tập đoàn công nghệ nước này gồm Xiaomi Corp và ByteDance, mỗi bên đã cam kết ủng hộ 10 triệu HKD (khoảng 1,3 triệu USD ), trong khi Tencent nâng mức đóng góp từ 10 triệu HKD lên 30 triệu HKD.

Theo ước tính của The Paper, tính đến ngày 26/11, hơn 40 doanh nghiệp Trung Quốc đã cam kết hỗ trợ tới 600 triệu HKD (khoảng 77 triệu USD ) cho nỗ lực cứu hộ các nạn nhân trong vụ cháy thảm khốc tại quận Tai Po (khu Tân Giới).

TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP QUYÊN GÓP SAU VỤ CHÁY TẠI HONG KONG

Nguồn: Reuters. Tổ chức/Doanh nghiệp Số tiền Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc 2 triệu NDT Xiaomi 10 triệu HKD Anta Group 30 triệu HKD Quỹ từ thiện Tencent 30 triệu HKD ByteDance 10 triệu HKD Ant Group 10 triệu HKD Tập đoàn Alibaba 20 triệu HKD Tập đoàn Fuguiniao 5 triệu HKD Be Friends Holdings 1 triệu HKD Xpeng 5 triệu HKD BYD 10 triệu HKD Geely 10 triệu HKD NetEase 10 triệu HKD Trip.com 10 triệu HKD Wens Foodstuff 40 triệu HKD Tập đoàn Midea 10 triệu HKD Du Xiaoman 10 triệu HKD Tập đoàn Xtep 20 triệu HKD Lenovo 10 triệu HKD S.F. Holding 20 triệu HKD Baidu 10 triệu HKD PDD 10 triệu HKD Tập đoàn Shangri-la 10 triệu HKD Tập đoàn China Merchants 20 triệu HKD Quỹ HKEX 10 triệu HKD Mixue 20 triệu HKD CATL 15 triệu HKD AIA Hong Kong 20 triệu HKD

Ngoài ra, ông Jean Eric Salata, Chủ tịch EQT Asia, cho biết sẽ ủng hộ 10 triệu HKD thông qua văn phòng gia đình Central Cove để hỗ trợ tâm lý, giáo dục cho trẻ em bị ảnh hưởng và hỗ trợ tài chính cho các gia đình nạn nhân.

Làn sóng quyên góp diễn ra ngay sau lời kêu gọi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông yêu cầu "dốc toàn lực" cứu hộ nhằm giảm thiểu thương vong và kêu gọi cơ quan cũng như các bên liên quan cung cấp sự hỗ trợ cần thiết.

Những năm gần đây, các doanh nhân Trung Quốc đã tăng cường hoạt động từ thiện nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền Bắc Kinh về việc đặt trách nhiệm xã hội lên trên lợi nhuận, đặc biệt trong bối cảnh chính phủ nước này thực hiện những biện pháp siết chặt quản lý doanh nghiệp tư nhân.

Cụ thể, từ khi lập quỹ thiện nguyện năm 2019, nhà đồng sáng lập Xiaomi Lôi Quân đã đóng góp hơn 1,7 tỷ nhân dân tệ ( 240 triệu USD ) để hỗ trợ phát triển công nghệ tiên tiến cũng như giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2021, nhà sáng lập Meituan Vương Hưng cũng quyết định chuyển số cổ phiếu trị giá khoảng 2,3 tỷ USD cho quỹ từ thiện cá nhân, nhằm thúc đẩy giáo dục và nghiên cứu khoa học.

Ngoài ra, doanh nhân Trương Nhất Minh của ByteDance cũng đã quyên góp một phần tài sản cho các hoạt động thiện nguyện.

Vụ cháy tồi tệ nhất kể từ năm 1948

Theo Tân Hoa Xã, tính đến sáng ngày 28/11 (giờ địa phương), số nạn nhân tử vong đã tăng lên 94 người. Đây được xem là vụ hỏa hoạn gây hậu quả nặng nề nhất tại Hong Kong kể từ năm 1948.

Vụ cháy lần này xảy ra tại Wang Fuk Court, một khu nhà ở xã hội gồm 8 tòa tháp nằm ở phía bắc Hong Kong và hiện là nơi cư trú của khoảng 4.600 người trong 2.000 căn hộ, theo Reuters.

Vụ hỏa hoạn lần này gây hậu quả nặng nề nhất tại Hong Kong kể từ năm 1948. Ảnh: Reuters.

Vào sáng ngày 27/11, giới chức địa phương cho biết đám cháy tại 4 trong số 7 tòa nhà đã được kiểm soát, sau gần một ngày ngọn lửa bắt đầu bùng phát. Lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục dập lửa ở các khu vực còn lại.

Đáng chú ý, giới chức nghi ngờ vụ cháy có thể bắt nguồn từ hệ thống giàn giáo tre bao quanh khu nhà và lan sang các tòa nhà khác, thông qua các cột tre và lưới bảo vệ. Điều này làm dấy lên tranh cãi về tiêu chuẩn an toàn nhà ở của thành phố.

Trong khi đó, cảnh sát Hong Kong thông tin thêm một công ty xây dựng đã "cực kỳ cẩu thả" khi sử dụng vật liệu xốp dễ cháy, lưới bảo vệ và nhựa có khả năng không đáp ứng an toàn cháy nổ. Hiện, 3 người của công ty này đã bị bắt với cáo buộc "ngộ sát".