Nạn nhân được gì khi trả thù kẻ ngoại tình?

Khi phát hiện bạn đời, hay người yêu ngoại tình, nạn nhân sẽ giận dữ và muốn trả thù kẻ phản bội. Sự trả đũa này như một "liều thuốc giảm đau" tức thời, khiến nạn nhân hả hê.

Trả thù kẻ ngoại tình, khiến nạn nhân cảm thấy hả hê vì thấy được bù đắp. Ảnh: Một cảnh trong phim Mặt nạ thủy tinh.

Khi anh Shaun phát hiện ra bạn gái Jenny đã ngủ với một nghiên cứu sinh, anh cảm thấy cô đã phũ phàng phụ bạc mọi công sức, tiền bạc anh đổ ra để lo cho cô học tập suốt mấy năm qua. Anh nói: “Tôi đã kìm chế không đánh hắn nhưng không phải lúc nào cũng kìm được như vậy đâu”.

Thay vào đó, anh gọi cho bố mẹ cô ta (hành động này ít nguy hiểm hơn nhưng gây ra hậu quả trầm trọng hơn) vì anh cảm thấy họ nên biết con gái của mình là người như thế nào: “Tôi còng lưng làm lụng để cho cô ấy tất cả mọi thứ, để cô ấy có thể nghỉ việc mà theo học cái bằng tiến sĩ vô dụng mắc mỏ về lịch sử Trung cổ.

Rồi cuối cùng đây là cái tôi nhận được sao? Thằng đó hiểu cô ấy hay sao? Thằng đó truyền cảm hứng cho cô ấy hay sao? Tiền học phí 100.000 USD chưa đủ truyền cảm hứng hay sao?”. Anh Shaun cảm thấy như vừa bị cướp. Giờ đây anh muốn hủy hoại cuộc sống của Jenny như cô đã làm với anh.

Họ chia tay nhau nhưng Shaun không nguôi căm hận Jenny, thậm chí còn quyết liệt hơn so với khi họ còn bên nhau.

Trả thù thường có vẻ nhỏ nhen, nhưng tôi phải công nhận nỗi đau sâu sắc mà nó che đậy. Không thể giành lại những cảm xúc mà ta đã hào phóng trao cho người ấy, ta đành giằng lại chiếc nhẫn đính hôn. Và nếu như thế còn chưa đủ, ta sẽ sửa luôn di chúc. Tất thảy đều là những nỗ lực tuyệt vọng nhằm giành lại quyền lực, nhằm đòi hỏi người kia bồi thường, nhằm hủy hoại người đã hủy hoại chúng ta, nhằm bảo vệ chính ta.

Mỗi đồng tiền, mỗi món quà, mỗi quyển sách quý giá,... chúng ta bới ra từ đống gạch vụn của mối quan hệ khớp với từng mảnh vỡ bên trong ta. Nhưng rốt cuộc, đó chỉ là một đòn một mất một còn. Khao khát muốn san bằng tỷ số tương xứng với cường độ của sự nhục nhã đã nuốt chửng chúng ta. Và nỗi nhục nhã lớn nhất chính là ta đã ngu ngốc tin tưởng người ấy bấy lâu nay.

Chẳng ích gì khi tìm cách lý luận với anh Shaun lúc này. Lý trí anh hiểu rõ sự vô nghĩa của hành vi trả đũa người yêu, nhưng cảm xúc của anh đang sôi sục. Ở giai đoạn này tôi chú trọng vào hai điều, thứ nhất là ngăn chặn (tôi yêu cầu anh gửi cho tôi xem danh sách những điều tệ hại nhất muốn làm với cô ấy để tôi lưu trữ chúng an toàn), thứ hai là khuyến khích anh xem xét lại mọi việc.

Khi anh kể với tôi về quan hệ giữa anh và bạn gái, anh đã cố tình lược bỏ những điều tốt đẹp Jenny đã làm như cô từng giúp đỡ anh học tập, những trách nhiệm mà Jenny đã sẻ chia cùng anh,... Khi ta nhận ra góc nhìn một chiều này, ta sẽ nhìn thấy nỗi đau ẩn sau sự giận dữ khi bị phụ tình.

Người trong cuộc cần một khoảng thời gian khá dài để dịu lòng lại và quên đi nỗi đau bị phản bội. Khi bị phụ tình, nạn nhân thường rơi vào trạng thái giận dữ, có thể là giận dữ đến cực đoan. Họ không ngừng làm những điều khiến đối phương bị tổn hại về danh dự, hình ảnh và tâm lý. Điều này khiến nạn nhân của ngoại tình cảm thấy thoải mái hơn. Họ cảm thấy bản thân đã trả đũa được kẻ ngoại tình.

Khi đã chọn trả đũa, đồng nghĩa với việc cả hai không thể trở lại bên nhau. Sau chuỗi hành động để trả thù, nhiều nạn nhân cảm thấy đau lòng hơn. Họ tưởng như mình vừa đập chết một con muỗi, hành động trả đũa này đồng thời làm đau bản thân, nhưng khi đó họ không nhận ra.