Nạn buôn lậu búp bê Labubu, Molly ở Trung Quốc

Giá búp bê tăng phi mã, xuất hiện cảnh chen lấn, hỗn loạn tại các cửa hàng Pop Mart trên thế giới khiến hải quan Trung Quốc phải vào cuộc ngăn chặn tình trạng buôn lậu gia tăng.

Giá cao ngất ngưởng của búp bê Labubu, Molly đã tạo ra làn sóng buôn lậu vào Trung Quốc qua đường hàng không. Ảnh: Reuters.

Búp bê Labubu và Molly - hai dòng sản phẩm nổi bật của thương hiệu đồ chơi Pop Mart - đang tạo nên cơn sốt toàn cầu, nhờ sự lăng xê của các ngôi sao nổi tiếng và hiệu ứng mạng xã hội.

Tại Trung Quốc, giá trị những món đồ chơi tưởng chừng đơn giản này đang bị đẩy lên cao ngất, kéo theo làn sóng buôn lậu bùng phát mạnh tại các sân bay lớn.

Theo China Daily, lực lượng hải quan Trung Quốc đã liên tục phát hiện và ngăn chặn các vụ nhập lậu búp bê Pop Mart, chủ yếu từ các du khách cố tình không khai báo nhằm trục lợi từ chênh lệch giá.

Điển hình là tại sân bay quốc tế Hoàng Hoa Trường Sa (tỉnh Hồ Nam), 318 món đồ chơi đã bị thu giữ từ ba hành khách. Tại sân bay quốc tế Hợp Phì (An Huy), một hành khách khác bị phát hiện mang theo 94 món đồ, tất cả đều có dấu hiệu mang về để bán lại.

Các nhà phân tích cho biết nhiều người đã tranh thủ mua búp bê Pop Mart ở nước ngoài với giá thấp hơn nhờ tỷ giá hoặc khuyến mãi địa phương rồi mang về bán tại Trung Quốc với mức giá cao gấp nhiều lần.

Được thành lập năm 2010, Pop Mart hiện đã mở hơn 500 cửa hàng tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Một số mẫu búp bê đặc biệt như Labubu “phiên bản ẩn” từng được bán với giá 99 nhân dân tệ (gần 14 USD ), nay được săn lùng với giá hơn 2.000 tệ (gần 280 USD ). Một mẫu búp bê Molly từng được khai báo giá 208 USD , nhưng có thể được bán lại tại Trung Quốc với giá lên tới 320 USD .

Bên cạnh hiệu ứng từ các nhà thiết kế Hong Kong - những người đứng sau thành công của Molly và Labubu, việc các ngôi sao toàn cầu như Lisa (Blackpink) sở hữu những mẫu búp bê này càng khiến cơn sốt lan rộng.

Ông Peng Peng, Chủ tịch Hội Cải cách Quảng Đông, nhận định: “Giá cao là kết quả của hiệu ứng truyền thông kết hợp với sự phổ biến toàn cầu. Người tiêu dùng và giới kinh doanh Trung Quốc rất nhạy bén với những cơ hội tạo ra sức mua”.

Một số cửa hàng Pop Mart tại nước ngoài ghi nhận tình trạng xếp hàng dài, chen lấn và thậm chí là xô xát giữa người mua. Ngày 19/5, chuỗi bán lẻ này thông báo trên Instagram rằng họ sẽ tạm ngừng bán dòng sản phẩm The Monsters bao gồm Labubu tại toàn bộ cửa hàng ở Anh do lo ngại về an toàn.

Pop Mart không phản hồi yêu cầu bình luận từ SCMP về vấn đề này.

Tại Trung Quốc, pháp luật cho phép cá nhân mang số lượng nhỏ đồ chơi qua hải quan nếu dùng làm quà hoặc sưu tầm cá nhân. Tuy nhiên, khi số lượng vượt quá giới hạn và có dấu hiệu buôn bán, hành vi này bị coi là buôn lậu.

Dù vậy, theo ông Joe Simone - luật sư tại Hong Kong, người sáng lập công ty luật East IP Limited - hầu hết trường hợp bị phát hiện sẽ chỉ bị phạt hành chính do khai báo sai.

“Lực lượng hải quan cũng có giới hạn. Không phải lúc nào họ cũng kiểm tra toàn bộ hành lý”, ông nói.