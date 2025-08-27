Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ ở Thủ Đức

|
Khu phố nơi xảy ra vụ việc
Theo thông tin ban đầu, anh Tr. thuê phòng tại đây và nhiều ngày liền không ra ngoài.
Đến khoảng 20 giờ ngày 26/8, thấy cửa phòng khóa kín suốt hai ngày không có động tĩnh, chủ trọ gọi cửa nhưng không ai trả lời. Nghi có sự cố, người này phá cửa xông vào và phát hiện nam thanh niên nằm bất động dưới nền nhà.
Lực lượng y tế được huy động đến nhưng xác định nạn nhân đã tử vong. Công an phường Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.
Tại phòng trọ, cơ quan chức năng ghi nhận căn phòng bịt kín các lỗ thông hơi, bên trong có một lò nướng than vẫn còn dấu vết sử dụng. Nhận định ban đầu cho thấy nạn nhân có thể tử vong do ngạt khói.
Đến rạng sáng 27/8, thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài. Hiện nguyên nhân cái chết đang tiếp tục được công an điều tra, làm rõ.
