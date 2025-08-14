Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nam thanh niên ném 3 bình nước 20 lít từ tầng 26 xuống đường ở TP.HCM

  • Thứ năm, 14/8/2025 15:51 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Nam thanh niên sống tại tầng 26 chung cư ở phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) ném 3 bình nước suối 20 lít xuống đường, may mắn không gây thương vong.

Ngày 14/8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 3 bình nước suối loại 20 lít rơi từ trên cao xuống khu vực có người và phương tiện qua lại.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, L.Q.H. (22 tuổi, sống tại tầng 26 một tòa nhà thuộc cụm chung cư ở phường Thạnh Mỹ Tây) ném 3 bình nước suối (PV - loại 20 lít) từ căn hộ của mình xuống đường.

Nem binh nuoc TP.HCM anh 1

Phát hiện vụ việc, bảo vệ nhanh chóng cảnh báo người đi đường, may mắn không gây thương vong.

Các bình nước rơi trúng khu vực có người và phương tiện qua lại, tạo ra tiếng nổ, vỏ bình văng tung tóe, nước bắn khắp mặt đường. Vụ việc khiến nhiều người đi đường hoảng sợ. Bảo vệ tòa nhà lập tức yêu cầu mọi người tránh xa khu vực nguy hiểm.

Clip ghi lại hiện trường sau đó được lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy 3 bình nước rơi liên tiếp từ trên cao xuống mặt đường.

Liên quan đến vụ việc, lực lượng chức năng phường Thạnh Mỹ Tây xác nhận, anh H. nghi có dấu hiệu trầm cảm, tự kỷ và rối loạn lo âu. Rất may vụ việc không gây thương vong và không làm hư hại tài sản.

Công an phường Thạnh Mỹ Tây lập biên bản, yêu cầu chủ hộ cam kết đưa H. đi điều trị, nếu tái phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Cần cẩu va dây điện, hai người thương vong ở TP.HCM

Khi xe đang cẩu cống và giàn giáo thì trúng vào dây điện. Hai người bị điện giật, phụ xe tử vong, tài xế ngất xỉu được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

19:10 11/8/2025

2 xe khách dừng chắn hết đường, xe máy phải leo vỉa hè ở TP.HCM

Hai xe khách dừng hàng ngang trên đường Ngô Gia Tự (TP.HCM) chắn hết làn đường buộc nhiều người đi xe máy phải leo vỉa hè.

14:32 11/8/2025

Tài xế taxi rút chìa khóa xe máy của cô gái ở TP.HCM rồi bỏ đi

Sau va chạm giao thông tại vòng xoay Công trường Quốc tế (TP.HCM), tài xế taxi công nghệ rút chìa khóa xe máy của cô gái rồi bỏ đi.

19:08 8/8/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://vtcnews.vn/nam-thanh-nien-nem-3-binh-nuoc-20-lit-tu-tang-26-xuong-duong-o-tp-hcm-ar959787.html

Lương Ý/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

