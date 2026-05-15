Nam thanh niên cầm dao cố thủ gần 2 ngày trong quán cà phê ở Buôn Ma Thuột

Sau gần 2 ngày cầm dao cố thủ trong một quán cà phê ở phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), nam thanh niên có biểu hiện tâm lý bất ổn đã được khống chế.

Sáng 15/5, Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn, Trưởng Công an phường Buôn Ma Thuột, cho biết đơn vị phối hợp vận động thành công một nam thanh niên mang dao cố thủ trong quán cà phê suốt gần 2 ngày khiến quán này không buôn bán được.

Theo thông tin ban đầu, sáng 13/5, nam thanh niên mang theo dao vào một quán cà phê trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để vận động, thuyết phục người này buông dao.

Cảnh sát phong tỏa 2 đầu của quán cà phê để đảm bảo an toàn cho người dân.

Tuy nhiên, do nam thanh niên có biểu hiện tâm lý bất ổn, liên tục đòi tự tử nên việc tiếp cận, khống chế gặp nhiều khó khăn. Trong quá trình xử lý vụ việc, người này không có hành vi đe dọa những người xung quanh.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng đã phong tỏa 2 đầu tuyến đường, túc trực xuyên đêm tại hiện trường.

Đến khoảng 22h ngày 14/5, sau nhiều giờ kiên trì vận động, nam thanh niên dần buông dao và được khống chế an toàn.

Danh tính nam thanh niên được xác định là N.Đ.L.G. (SN 1994, trú TP.HCM, tạm trú tại Đắk Lắk).

Theo Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn, người này từng làm điều dưỡng tại bệnh viện, nhưng đã nghỉ việc và hiện có biểu hiện trầm cảm. Quá trình vận động và đưa nam thanh niên đến cơ sở y tế diễn ra an toàn, không có ai bị thương.