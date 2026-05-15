Đề nghị người dân cung cấp thông tin các dự án tiền điện tử FAV, OCB, PAYLINK

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân đã tham gia đầu tư, chuyển tiền, góp vốn... liên quan đến các dự án do Phạm Văn Tâm quảng bá, chủ động cung cấp thông tin.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự) đang thụ lý điều tra vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP Hà Nội và các địa phương, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSHS ngày 21/4/2026.

Kết quả xác minh ban đầu xác định: từ năm 2019 đến năm 2023, bị can Phạm Văn Tâm (SN 1983, trú tại Chung cư CH2, Lô B, Đường số 10, Khu dân cư City Land, Khu phố 22, phường Gò Vấp, TP.HCM) cùng đồng bọn đã xây dựng website, app và tạo lập một số đồng tiền điện tử FAV, OCB, PAYLINK,… Các đối tượng quảng bá, kêu gọi người dân đầu tư vào các đồng tiền này, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác giải quyết, làm rõ bản chất vụ án và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân đã tham gia đầu tư, chuyển tiền, góp vốn, mua gói tài chính hoặc có giao dịch liên quan đến các dự án tiền điện tử FAV, OCB, PAYLINK,… do bị can Phạm Văn Tâm và đồng bọn quảng bá, kêu gọi người dân đầu tư vào các đồng tiền trên chủ động liên hệ, cung cấp hồ sơ gồm: Bản sao hợp đồng, chứng từ nộp tiền, lịch sử giao dịch vào dự án tiền điện tử FAV, OCB, PAYLINK,… các tài liệu thỏa thuận và tường trình về quá trình giao dịch trước ngày 30/6/2026.

Địa chỉ tiếp nhận và làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an: Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu (Phòng 3) Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; số 497 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội. Liên hệ Điều tra viên: Vũ Tú Nam, số điện thoại: 0976.786.963.

Nếu các tổ chức, cá nhân liên quan không có yêu cầu, đề nghị, không phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ căn cứ vào các tài liệu đã thu thập được để xử lý vụ án theo quy định.