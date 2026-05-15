Sau nhiều lần chối tội, Bùi Đình Khánh hối lỗi, xin giảm nhẹ hình phạt

Bị cáo Bùi Đình Khánh đã thừa nhận hành vi của mình là nguyên nhân dẫn đến sự hy sinh của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải và mong HĐXX ghi nhận thái độ thành khẩn khai báo.

Ngày 14/5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 17/4/2025, khiến liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.

Tại phiên xét hỏi, HĐXX, đại diện VKSND tỉnh Quảng Ninh cùng các luật sư tiếp tục làm rõ hành vi, vai trò của từng bị cáo trong toàn bộ vụ án. Một trong những nội dung được tập trung xét hỏi là quá trình Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau khi gây án và hành vi giúp sức, che giấu tội phạm của nhiều bị cáo liên quan.

HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo.

Trong phần thẩm vấn, nhiều bị cáo, trong đó có Bùi Đình Khánh, Hà Thương Hải, Đinh Văn Thiết cùng một số bị cáo khác vẫn quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Một số bị cáo cho rằng nội dung truy tố của VKSND tỉnh Quảng Ninh là chưa chính xác.

Đặc biệt, Bùi Đình Khánh không thừa nhận dùng súng AK bắn vào ôtô của lực lượng chức năng khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh. Khánh khai rằng bản thân chỉ bắn vào lốp xe hoặc bắn chỉ thiên nhằm giải cứu Hà Thương Hải khỏi nhóm người mà bị cáo cho là "người lạ".

Tuy nhiên, HĐXX cùng đại diện VKSND đã công bố nhiều tài liệu, chứng cứ, dấu vết giám định cùng lời khai liên quan, xác định hành vi của Khánh dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến một cán bộ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Tại tòa, HĐXX cũng làm rõ quá trình Khánh bỏ trốn sau vụ nổ súng tối 17/4/2025. Theo đó, sau khi rời hiện trường, Khánh liên lạc với nhiều người thân, bạn bè qua Telegram, Messenger để nhờ hỗ trợ phương tiện, tiền bạc và nơi lẩn trốn nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Bùi Đình Khánh thừa nhận hành vi của mình là nguyên nhân gây ra cái chết của chiến sĩ công an trong quá trình làm nhiệm vụ.

Đại diện VKSND công bố nhiều nội dung thể hiện Triệu Nguyễn Hoài Thương và Triệu Thị Hiền đã liên hệ taxi, chuyển tiền đặt cọc và trao đổi địa điểm nhằm hỗ trợ Khánh bỏ trốn. HĐXX cũng làm rõ vai trò của Hiến trong việc lái ôtô tới khu vực đồi thông Yên Lập đón Khánh, cho mượn điện thoại, quần áo và chở bị cáo di chuyển nhiều nơi trong đêm.

Đối với Đinh Văn Thiết, cáo trạng xác định bị cáo này có hành vi truyền đạt thông tin giữa Khánh với người thân của Hà Thương Hải, đồng thời hỗ trợ liên hệ chuyển tiền cho Khánh trong thời gian lẩn trốn. 2 đối tượng khác là Ngô Thị Thơ và Nguyễn Thị Hạnh cũng bị thẩm vấn về việc hỗ trợ tiền bạc cho Khánh sau khi biết bị cáo đang bỏ trốn.

Khai báo tại tòa, Ngô Thị Thơ cho biết là mẹ đẻ của Hà Thương Hải và nhận Bùi Đình Khánh làm con nuôi. Sau khi biết Khánh gây án và đang lẩn trốn, Thơ đã vay 10 triệu đồng của Nguyễn Thị Hạnh để chuyển cho Khánh.

Sau khi HĐXX và đại diện VKSND công bố các bản ghi lời khai, ghi âm, ghi hình có sự chứng kiến của luật sư bào chữa, nhiều bị cáo đã thay đổi thái độ, thừa nhận việc truy tố là đúng người, đúng tội.

Theo công bố của HĐXX, nhiều bị hại trong vụ án không yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại về tài sản. Đại diện gia đình liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải cũng không yêu cầu bồi thường dân sự.

Sau khi nghe HĐXX công bố các nội dung trên, Bùi Đình Khánh gửi lời cảm ơn tới các bị hại trong vụ án.

"Bị cáo xin gửi lời chia buồn tới gia đình liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải. Bị cáo là người gây ra cái chết của đồng chí Khải, mong HĐXX, đại diện VKSND và gia đình bị hại ghi nhận lời xin lỗi của bị cáo", Khánh nói tại tòa.

Bị cáo đồng thời mong HĐXX xem xét thái độ thành khẩn khai báo như một tình tiết giảm nhẹ.

Theo kế hoạch xét xử, ngày 15/5, phiên tòa sẽ tiếp tục với phần luận tội, đề nghị mức án của đại diện VKSND, phần bào chữa của các luật sư và lời nói sau cùng của các bị cáo trước khi HĐXX nghị án, tuyên án.