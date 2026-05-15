Phát hiện công ty chế biến mủ cao su xả thải trái phép

Lực lượng chức năng phát hiện công ty đang hoạt động chế biến mủ cao su, phát sinh nước thải chưa qua xử lý và xả trực tiếp ra môi trường tại khu vực Suối Rạt, thuộc xã Tân Lợi.

Ngày 14/5, Công an xã Tân Lợi, thành phố đồng Nai cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc một công ty chế biến mủ cao su có hành vi xả nước thải trái phép ra môi trường trên địa bàn.

Trước đó, Công an xã Tân Lợi phối hợp với Phòng Kinh tế Ủy ban Nhân dân xã Tân Lợi và Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh khu vực Bình Phước thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lộc Thành Phát, địa chỉ tại tổ 1, ấp Quân Y, xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai.

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh khu vực Bình Phước thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan lấy mẫu nước thải để giám định, phân tích phục vụ công tác xử lý theo quy định. Ảnh: TTXVN phát.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện công ty không có mặt, nên chưa cung cấp được các hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, chế biến mủ cao su.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện công ty đang hoạt động chế biến mủ cao su, phát sinh nước thải chưa qua xử lý và xả trực tiếp ra môi trường tại khu vực Suối Rạt, thuộc ấp Quân Y, xã Tân Lợi.

Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Lộc Thành Phát đình chỉ hoạt động do xả nước thải ra môi trường. Ảnh: TTXVN phát.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy một mẫu nước thải để giám định, phân tích phục vụ xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lộc Thành Phát đình chỉ hoạt động xả nước thải ra môi trường.

Hiện vụ việc được Công an xã Tân Lợi trưng cầu giám định, tiếp tục xác minh và lập hồ sơ xử lý theo quy định.