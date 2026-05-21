Nam sinh tự tử nghi do bạo lực học đường vẫn ở tình trạng nguy kịch

Chiều tối 20/5, tình trạng sức khỏe của nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng tự tử nghi do bạo lực học đường vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Nam sinh Đ.M.H. đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: GĐCC.

Theo bà Trần Thị Kim Vân, mẹ của cháu Đ.M.H., học sinh lớp 8A3 trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, gia đình phát hiện cháu treo cổ tự tử khi vừa kết thúc thi học kỳ, trưa 15/5.

Gia đình đã nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Di Linh, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng ở Bảo Lộc rồi tiếp tục chuyển xuống Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM ngay trong chiều tối cùng ngày. Ngoài tình trạng hôn mê sâu, cháu còn bị tổn thương các đốt sống vùng cổ. Hiện, tính mạng của Đ.M.H. vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Bà Trần Thị Kim Vân cho biết trước khi bi kịch xảy ra, cháu H. bị một nhóm học sinh trong trường đánh đập, đe dọa và gây áp lực tinh thần trong thời gian dài; thường xuyên bị ép nộp từ 10.000-50.000 đồng mỗi ngày. Nếu không đưa đủ tiền sẽ bị cộng dồn sang hôm sau, đồng thời bị đánh đập, chửi bới và đe dọa cả trong trường lẫn trên đường đi học về.

Do không có tiền, cháu phải đi nhặt ve chai để có tiền đưa cho nhóm học sinh trên. Bà Trần Thị Kim Vân cho biết cháu Huy nhiều lần bị đe dọa nếu kể lại sự việc cho phụ huynh sẽ bị đánh nặng hơn nên cháu đã âm thầm chịu đựng.

Đơn kêu cứu được cha mẹ cháu H. gửi tới cơ quan chức năng, nhà trường và các cơ quan báo chí, đề nghị làm rõ dấu hiệu bạo lực học đường, hành vi đe dọa, ép buộc đưa tiền cũng như trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan nhằm tránh xảy ra thêm những vụ việc tương tự.

Hiện, các cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc xác minh, điều tra.