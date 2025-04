Nam sinh Trung Quốc gây phẫn nộ leo núi Phú Sĩ để tìm điện thoại

Một nam sinh viên Trung Quốc đang sinh sống tại Nhật Bản, đã trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội sau khi được giải cứu khỏi núi Phú Sĩ hai lần chỉ trong vòng 4 ngày.

Theo truyền thông địa phương, vào ngày 22/4, một nam sinh viên Trung Quốc, 27 tuổi, đã được lực lượng cứu hộ hỗ trợ rời khỏi núi Phú Sĩ sau khi lên tới gần đỉnh ở độ cao 3.776 mét và có dấu hiệu say độ cao.

Ngoài việc bị chóng mặt, anh ta còn làm mất crampon (đinh giày leo núi trên băng tuyết) cùng nhiều thiết bị leo núi khác và cả điện thoại di động, SCMP cho biết.

Bốn ngày sau, một người leo núi Nhật Bản đã gọi điện báo động khi phát hiện một người đàn ông ngã quỵ trên tuyến đường Fujinomiya, ở độ cao hơn 3.000 mét. Lực lượng cảnh sát núi đã lập tức được điều động tới hiện trường.

Người đàn ông bị trầy xước nhẹ và không thể tự di chuyển, buộc phải được cáng xuống núi. Cuộc giải cứu kéo dài hơn 14 tiếng đồng hồ, với bệnh nhân được chuyển giao cho đội cứu thương sau nửa đêm. Anh ta tiếp tục có triệu chứng say độ cao, nhưng may mắn không bị thương nặng.

Điều khiến lực lượng cứu hộ bất ngờ là nhân vật gặp nạn lần này lại chính là người đã được giải cứu vài ngày trước đó. Lý do anh ta quay lại núi Phú Sĩ trong điều kiện khắc nghiệt là để tìm lại chiếc điện thoại bị bỏ quên trong lần giải cứu đầu tiên. Hiện, chưa rõ người này có tìm thấy điện thoại hay không.

Khách du lịch trải nghiệm cạnh tuyến đường Yoshida, một trong những tuyến đường leo núi Phú Sĩ phổ biến nhất. Ảnh: EPA-EFE.

Theo quy định, núi Phú Sĩ chỉ chính thức mở cửa cho du khách leo núi từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 9 hàng năm. Chính quyền địa phương khuyến cáo chỉ những người có kinh nghiệm, được trang bị đầy đủ và đi theo nhóm mới nên cố gắng chinh phục đỉnh núi.

Thời tiết vào ngày 22/4 được ghi nhận rất khắc nghiệt, với nhiệt độ ban ngày tại đỉnh núi xuống tới âm 7 độ C, cảm giác thực tế do gió lạnh có thể xuống tới âm 22 độ C. Tốc độ gió đạt 55 km/h, theo tổ chức Fuji Mountain Guides.

Hành động bất chấp nguy hiểm của nam sinh viên đã vấp phải chỉ trích nặng nề từ cộng đồng mạng Nhật Bản và các chuyên gia leo núi.

Nhà leo núi nổi tiếng Ken Noguchi viết trên tài khoản X: “Đội cứu hộ đã cứu sống anh ta, nhưng tư duy thì không thể cứu vãn. Thật sự quá ngốc nghếch”. Ông cũng cho rằng người này phải chịu toàn bộ chi phí hai lần giải cứu.

Nhiều người nhắc lại câu tục ngữ nổi tiếng ở Nhật: "Leo núi Phú Sĩ một lần là người khôn ngoan, leo lần hai là kẻ ngốc".

“Đội cứu hộ cũng đang mạo hiểm tính mạng để cứu người, vì vậy việc yêu cầu chi trả là điều hiển nhiên. Tôi cho rằng chính quyền nên ban hành quy định cấm leo núi Phú Sĩ ngoài mùa mở cửa chính thức”, một cư dân mạng bức xúc.

Trước tình trạng gia tăng quá tải du khách, năm ngoái, giới chức đã áp dụng phí vào cổng cho người leo núi Phú Sĩ và giới hạn số lượng du khách sử dụng tuyến đường phổ biến Yoshida. Bắt đầu từ mùa hè năm nay, những ai muốn chinh phục một trong bốn tuyến đường chính đều phải đóng mức phí 4.000 yen (khoảng 27 USD ).