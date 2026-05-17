Nam sinh Ngoại thương tốt nghiệp xuất sắc, đón đầu 'giao điểm' Kinh tế và AI

Từ học sinh chuyên Toán Hà Tĩnh đến trường Đại học Ngoại thương, Nguyễn Đức Hiệp gây ấn tượng với loạt thành tích học thuật nổi bật ở cả kinh tế, toán học và AI.

Từng hai lần giành giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Nguyễn Đức Hiệp (SN 2004, Hà Tĩnh) lựa chọn theo học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại tại trường Đại học Ngoại thương thay vì tiếp tục đi theo con đường thuần toán.

Với Hiệp, quyết định ấy xuất phát từ mong muốn được kết hợp tư duy logic với những ứng dụng thực tiễn của kinh tế và công nghệ.

Thành tích học tập nổi trội

Nam sinh quê Hà Tĩnh từng học lớp chuyên Toán 1 tại trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Ngay từ thời phổ thông, Hiệp dành nhiều sự quan tâm cho kinh tế, toán học và các lĩnh vực công nghệ mới.

Chàng trai 22 tuổi cho biết mình bị thu hút bởi môi trường học tập năng động, tư duy hội nhập và cơ hội phát triển toàn diện của sinh viên Ngoại thương.

Nguyễn Đức Hiệp tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại thương năm 2026.

“Tôi muốn theo học một môi trường vừa có nền tảng kinh tế tốt, vừa tạo điều kiện để sinh viên phát triển nhiều kỹ năng khác nhau. Bên cạnh kinh tế, tôi cũng rất yêu thích toán học, AI và lập trình nên luôn cố gắng học hỏi thêm ngoài chương trình”, Hiệp chia sẻ.

Gia đình không quá khá giả nhưng luôn tạo điều kiện tốt nhất cho việc học là một trong những động lực lớn giúp Hiệp nỗ lực từ sớm. Nam sinh cho biết bản thân luôn xem học tập là con đường quan trọng để thay đổi tương lai và hỗ trợ gia đình sau này.

Hành trình học tập của Hiệp gắn liền với niềm yêu thích đặc biệt dành cho toán học. Từ những năm phổ thông, Hiệp đã dành phần lớn thời gian cho việc tự học, giải đề và tham gia đội tuyển học sinh giỏi. Giai đoạn áp lực nhất, theo Hiệp, là thời gian ôn thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán.

“Có những bài toán tôi dành rất nhiều thời gian nhưng vẫn chưa tìm ra hướng giải. Khi đó, tôi từng tự nghi ngờ bản thân và cảm thấy áp lực vì kỳ vọng của chính mình”, Hiệp nhớ lại.

Sau quá trình ôn luyện kéo dài, Hiệp đoạt giải nhì quốc gia môn Toán hai năm liên tiếp và được tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc tế. Thành tích này cũng giúp nam sinh Hà Tĩnh được tuyển thẳng vào nhiều trường đại học trong nước.

Bước vào đại học, Hiệp lựa chọn chuyên ngành Kinh tế đối ngoại hệ tiêu chuẩn. Trong suốt quá trình học, nam sinh duy trì thành tích học tập nổi bật với GPA 3.63/4.0, tốt nghiệp loại xuất sắc. Một số học phần như Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất thống kê, Mô hình chuỗi thời gian hay Cơ sở dữ liệu đều đạt điểm tuyệt đối 10/10.

Tích cực tham gia nhiều sân chơi

Không chỉ tập trung vào chương trình kinh tế, Hiệp còn tích cực tham gia các sân chơi học thuật về toán học, lập trình và trí tuệ nhân tạo. Hiệp nhiều lần là thủ khoa Olympic Toán cấp trường, giành Huy chương bạc môn Đại số, Huy chương Đồng môn Giải tích tại Olympic Toán sinh viên toàn quốc, đồng thời nhận bằng khen cấp Trung ương của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2025 và 2026, Hiệp tiếp tục thử sức ở các cuộc thi công nghệ với thành tích như giải nhì "ICPC Asia Ho Chi Minh City Regional" khối không chuyên, giải Nhì Olympic Tin học sinh viên Việt Nam khối không chuyên và giải ba Olympic Trí tuệ nhân tạo sinh viên khu vực miền Bắc.

Song song với học tập, nam sinh còn có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực AI với vai trò kỹ sư AI, tham gia phát triển các mô hình Computer Vision và Natural Language Processing. Em đồng thời tham gia một số hoạt động nghiên cứu cùng giảng viên và bạn bè tại trường.

Ở môi trường đại học, Hiệp cũng dành thời gian cho hoạt động ngoại khóa và thể thao. Cậu từng là thành viên Ban Chuyên môn của CLB Kinh tế Toàn cầu và là thành viên đội tuyển bóng chuyền của trường.

Theo Hiệp, điều lớn nhất bản thân nhận được sau quãng thời gian đại học không chỉ nằm ở giải thưởng hay điểm số, mà là việc tìm ra hướng đi phù hợp cho bản thân.

“Tôi nhận ra mình thực sự hứng thú với sự kết hợp giữa nền tảng kinh tế, tư duy toán học và công nghệ. Ban đầu tôi từng nghĩ những lĩnh vực này khá khác nhau, nhưng càng học càng thấy chúng có thể hỗ trợ lẫn nhau rất nhiều”, nam sinh nói.

Để duy trì thành tích tốt nghiệp xuất sắc, Hiệp cho biết bản thân luôn cố gắng giữ kỷ luật học tập trong thời gian dài thay vì chỉ tập trung vào các kỳ thi. Nam sinh ưu tiên hiểu bản chất vấn đề, xây dựng thói quen tự học và đọc thêm tài liệu tiếng Anh ngoài chương trình.

Trong giai đoạn vừa học, vừa tham gia nghiên cứu, thi học thuật và làm việc liên quan đến AI, Hiệp lựa chọn cách lên kế hoạch theo tuần và sắp xếp công việc theo mức độ ưu tiên. Bên cạnh đó, việc duy trì thể thao cũng giúp Hiệp cân bằng tinh thần trong những thời điểm áp lực.

Nhìn lại hành trình của mình, Hiệp cho rằng môi trường đại học không chỉ là nơi học kiến thức chuyên môn mà còn là cơ hội để mỗi người khám phá khả năng của bản thân.

“Điều quan trọng không phải là giỏi ngay từ đầu, mà là sự kiên trì và tinh thần học hỏi. Chỉ cần luôn cố gắng tiến bộ từng ngày thì mỗi người sẽ tìm được con đường phù hợp cho riêng mình”, nam sinh chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp, Hiệp dự định tiếp tục theo học cao học để đào sâu hơn các lĩnh vực liên quan đến toán kinh tế, AI và khoa học dữ liệu. Tân cử nhân cũng mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm trong môi trường công nghệ nhằm phát triển cả năng lực nghiên cứu lẫn khả năng ứng dụng thực tiễn.