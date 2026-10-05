Nam sinh Công nghệ thông tin biến tình yêu với sách thành hành động

Đặng Anh Tài (năm thứ ba, ngành Công nghệ thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - PTIT) là Chủ nhiệm CLB Sách và Hành động PTIT.

Từ những cuốn sách được tặng khi còn học THCS, sở thích đọc dần trở thành một phần hành trình đại học, đưa Tài đến với nhiều trải nghiệm ngoài chuyên ngành và môi trường xuất bản.

Từ những trang sách đến hành trình trưởng thành

Câu chuyện của Đặng Anh Tài với sách bắt đầu khá đơn giản. Những năm THCS, Tài được tặng vài cuốn sách. Ban đầu, Tài đọc vì tò mò, nhưng càng đọc lại càng thấy thích, rồi dần nhận ra sách đã trở thành một sở thích đặc biệt. Từ đó, Tài bắt đầu nghĩ đến một mong muốn: Một ngày nào đó có thể làm công việc liên quan đến sách, được tiếp xúc nhiều hơn với sách và những người có cùng tình yêu với sách.

Bước vào đại học, Tài lựa chọn Công nghệ thông tin, một lĩnh vực tưởng như khá xa với sách và văn hóa đọc. Tuy nhiên, nam sinh không xem đây là hai lựa chọn đối lập. Thay vì phải chọn giữa chuyên môn và sở thích, Tài muốn tận dụng những năm đại học để theo đuổi cả hai.

Môi trường đại học cho Tài cơ hội thử sức ở những lĩnh vực nằm ngoài chuyên ngành. Sau khi tham gia CLB Sách và Hành động PTIT, từ một sở thích cá nhân, việc đọc dần gắn với những trải nghiệm thực tế hơn, như tổ chức hoạt động, gặp gỡ những người trẻ có chung mối quan tâm và tìm cách đưa những điều mình tiếp nhận được đến với người khác.

Từ việc đọc, Đặng Anh Tài có thêm cơ hội tham gia và tổ chức các hoạt động về sách.

Sau hơn hai năm, Tài nhận ra lý do mình tiếp tục gắn bó không còn đơn thuần vì yêu sách. Điều đáng giá hơn là mong muốn từng xuất hiện thuở thiếu thời đang dần trở thành hiện thực. “Giá trị của việc đọc không chỉ nằm ở những điều mình khám phá và tiếp nhận, mà còn ở những gì mình có thể lan tỏa và tạo ra từ đó”, Tài chia sẻ.

Từ cách nhìn ấy, Tài không còn xem đọc sách chỉ là một hoạt động cá nhân, mà coi đó như điểm bắt đầu để tạo ra những giá trị có thể lan tỏa đến những người xung quanh. Sự thay đổi ấy cũng thể hiện trong cách Tài làm việc với một tập thể. Từ chỗ chỉ quan tâm đến phần việc được giao, nam sinh bắt đầu nhìn một hoạt động ở góc độ rộng hơn: Mục tiêu, nội dung, cách vận hành, trải nghiệm của người tham gia và những gì mỗi thành viên có thể học được.

Tài cho rằng, một chương trình diễn ra suôn sẻ chưa phải điều quan trọng nhất. Điều đáng quan tâm hơn là mọi người có phối hợp hiệu quả và phát huy tối đa khả năng của bản thân hay không. Với vai trò dẫn dắt, anh cũng dần bỏ suy nghĩ rằng, mình phải làm tốt mọi thứ, thay vào đó là tạo điều kiện để những người xung quanh có cơ hội tự làm, tự chịu trách nhiệm và rút kinh nghiệm.

Để người trẻ chủ động tìm đến sách

Bên cạnh những trải nghiệm ở trường, Tài có cơ hội làm việc và tham gia các sự kiện trong môi trường xuất bản, truyền thông. Đây cũng là lúc anh có thêm góc nhìn rộng hơn về thị trường sách.

Ngoài giảng đường, Đặng Anh Tài có thêm những trải nghiệm trong môi trường xuất bản và truyền thông. Ảnh: NVCC

Tài nhận thấy, sách hiện nay ngày càng đa dạng về thể loại và nội dung, đồng thời xuất hiện nhiều tác giả trẻ Việt Nam. Điều đó đem đến cho người trẻ thêm lựa chọn và tạo thêm không gian cho những tiếng nói mới trong đời sống xuất bản. Nhưng càng tiếp xúc với môi trường này, Tài càng nhận ra, để một cuốn sách thực sự đến được tay bạn đọc không phải chuyện đơn giản. Đằng sau một cuốn sách là nhiều công đoạn và nhiều người cùng tham gia, từ tác giả, biên tập viên, họa sĩ, đến các khâu xuất bản, phát hành và truyền thông...

Thậm chí, khi cuốn sách đã hoàn thiện, một câu hỏi khác vẫn đặt ra: Làm thế nào để độc giả biết đến, lựa chọn và dành thời gian đọc? Trong bối cảnh người trẻ có nhiều lựa chọn để tiếp nhận thông tin và giải trí, sách phải cạnh tranh hơn để có một vị trí trong đời sống của bạn đọc.

Từ những trải nghiệm đó, Tài cho rằng, lan tỏa văn hóa đọc không chỉ là đưa sách đến gần mọi người, mà quan trọng hơn là tìm được cách để độc giả chủ động tìm đến sách. Với anh, đây vẫn là một bài toán mà những người làm truyền thông về sách và hoạt động trong lĩnh vực văn hóa đọc cần tiếp tục tìm lời giải.

"Những điều làm thay đổi cuộc đời bạn là những người bạn gặp, những lớp học bạn tham gia và những cuốn sách bạn đọc", câu nói của Jim Rohn cũng là châm ngôn Tài rất tâm đắc. Nhìn lại những năm đại học, Tài nhận ra, hành trình trưởng thành của mình được tạo nên từ những người từng gặp, những anh chị và thành viên từng đồng hành, những bài học trên giảng đường và những trải nghiệm trong quá trình tổ chức, dẫn dắt một tập thể. Trong đó, những cuốn sách đã gắn bó với Tài, tất nhiên, vẫn luôn là phần không thể tách rời.