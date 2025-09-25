Nam nhân viên điện lực ở Cà Mau nghi đột quỵ trên cột điện

Nam nhân viên điện lực ở Cà Mau đang leo cột làm việc, bất ngờ phát bệnh nghi do đột quỵ.

Ngày 25/9, lãnh đạo của UBND xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nam nhân viên điện lực tử vong nghi do đột quỵ lúc làm việc.

Nam nhân viên điện lực được mọi người đưa đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu, trưa 24/9, trong lúc làm việc tại xã Đất Mới cùng các đồng nghiệp, nam nhân viên tên D.A. bất ngờ phát bệnh khi đang leo cột điện.

Sau đó, ông A. được mọi người hợp sức đưa từ trên cột điện xuống để chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu. Tuy nhiên, người này đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công ty Điện lực Cà Mau đã tập trung hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho ông A.